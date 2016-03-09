أرقام في الجول - ريال مدريد يفك العقدة الإيطالية.. ورقم خاص لنافاس

تمكن فريق ريال مدريد من الفوز على نظيره روما الإيطالي بهدفين مقابل لاشيء ضمن إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا في اللقاء الذي أقيم على ملعب سنتياجو بيرنابيو.

وبعد شوط أول سلبي نجح المرينجي في إحراز هدفين في الشوط الثاني عن طريق كريستيانو رونالدو وجيمس رودريجيز.

وكان الريال قد فاز في لقاء الذهاب بنفس نتيجة مباراة الإياب ليتأهل لدور الثمانية من أكبر المسابقات الأوروبية على مستوى الأندية.

وخرج FilGoal.com بمجموعة من الأرقام نستعرضها معًا من خلال السطور التالية.

أصبح نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو أكثر لاعب ينجح في هز شباك الفرق الإيطالية في المسابقات الأوروبية برصيد 13 هدف بالتساوي مع نجم الريال السابق راؤول جونزاليس.

نجح أخيرًا ريال مدريد في فك عقدة الأندية الإيطالية في المسابقات الأوروبية حيث يعود آخر إقصاء لأندية إيطالية على يد الفريق الملكي إلى عام 1987 حين أطاح ريال مدريد بفريق نابولي من مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي.

تمكن أخيرًا خيمس رودريجيز من العودة للتهديف مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بعد صيام طويل حيث يعود آخر هدف أحرزه النجم الكولومبي في مباراة بازل والتي أقيمت على ملعب سنتياجو بيرنابيو في سبتمبر من عام 2014.

اقترب حارس ريال مدريد كيلور نافاس من تحقيق الرقم القياسي في الحفاظ على نظافة الشباك في دوري أبطال أوروبا والمسجل باسم الحارس الألماني يانز ليمان 853 دقيقة ويحتل الحارس الكوستاريكي المرتبة الثانية 658 دقيقة وفي المرتبة الثالثة الحارس الهولندي إدوين فان در سار 657 دقيقة.