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#في_إفريقيا – حفني يظهر مع الزمالك في الكاميرون رغم شائعات مرضه

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#في_إفريقيا – حفني يظهر مع الزمالك في الكاميرون رغم شائعات مرضه #في_إفريقيا – حفني يظهر مع الزمالك في الكاميرون رغم شائعات مرضه

يسافر أيمن حفنى لاعب خط وسط الزمالك مع الفريق إلى الكاميرون من أجل ملاقاة يونيون دوالا نافيا بذلك الشائعات التي ترددت حول تخلفه عن بعثة الفريق الأبيض.

ويحل الزمالك ضيفا على يونيون دوالا يوم الأحد المقبل لملاقاته في إطار ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان أليكس ماكليش المدير الفني للزمالك قد ضم حفني لقائمة الفريق التي تستعد لملاقاة دوالا الكاميروني في أولى مباريات دوري الأبطال.

وظهرت بعض الأنباء في الساعات الأخيرة حول تخلف حفني عن السفر مع الزمالك لإصابته ببعض الآلام في الظهر.

ولكن تواجد حفني مع الزمالك في مطار القاهرة استعدادا للسفر للكاميرون لملاقاة دوالا.

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