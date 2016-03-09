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أمانة الرياض تضبط 25 صهريج مياه مخالفاً

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أمانة الرياض تضبط 25 صهريج مياه مخالفاً أمانة الرياض تضبط 25 صهريج مياه مخالفاً

    ضبطت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية البطحاء بقسميها الصحي والرقابة العامة عدد 25 صهريج مياه مخالفا معدا للبيع من قبل العمالة الوافدة، والتي تقوم بالتغرير بالمواطنين من سكان الأحياء الشعبية وبيع مياه مجهولة المصدر لهم على أنها مياه صحية، مما قد يتسبب في أضرار صحية للمواطنين.

وقامت الأمانة ممثلة في بلدية البطحاء بتنظيم حملة لضبط صهاريج المياه الصغيرة التي تتجول داخل الأحياء الشعبية وتبيع المياه للسكان على أنها مياه صحية وذلك انطلاقاً من توجيهات معالي أمين منطقة الرياض الحثيثة حول رصد كل ما من شأنه المساس بصحة المواطن والمقيم.

وكثفت بلدية البطحاء جهودها في تعقب وضبط صهاريج المياه المخالفة..

وقد نفذت بلدية البطحاء حملة ميدانية مكثفة على صهاريج بيع المياه داخل الأحياء الشعبية والتي تقوم بالتجول وتعبئة المياه غير المستوفية للاشتراطات الصحية ومجهولة المصدر في عبوة بلاستيكية "جوالين"، نظراً لما تشكله هذه التجاوزات غير المسؤولة من خطورة بالغة على سلامة المستهلكين لتلك المياه من الناحية الصحية.

وأكد فهد بن محمود، رئيس بلدية البطحاء أن ما قامت به البلدية تنفيذاً لتوجيهات معالي أمين منطقة الرياض المستمرة ومتابعة سعادة وكيل الأمانة للخدمات والتي تدعو إلى تكريس الجهود وتكثيف الجوالات الميدانية وتفعيل الدور الرقابي من خلال تعقب مخالفي الأنظمة والتعليمات وتطبيق النظام بحق المخالفين بما يحق الراحة والسلامة للمواطن والمقيم.

كما شدد رئيس البلدية بالدور البارز والمناط بالمواطن والمقيم في تعاونهم مع الجهات المختصة والإبلاغ عن ما يلاحظ من تجاوزات غير نظامية تتعارض مع ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات، حيث تولي البلدية جل اهتمامها لما يرد إليها من بلاغات وملاحظات وذلك على هواتفها رقم (4486664 – 4486663) أو على هاتف طوارئ الأمانة رقم (940)، وأهاب بالمواطنين والمقيمين بالامتناع عن تعبئة مثل تلك المياه مجهولة المصدر والتي يتم تداولها بطرق غير صحية حرصاً على سلامتهم.

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