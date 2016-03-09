وزير البلديات يتابع أوضاع محطات الوقود ومراكز الخدمة

رأس وزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ الاجتماع الرابع للجنة الإشراف والمتابعة لوضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الاقليمية، أمس بمقر الوزارة.

واطلع على الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة التي تضم في عضويتها كلا من وزارة الداخلية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة النقل، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق الاستثمارات العامة، في تنفيذ البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية والذي تولت وزارة الشؤون البلدية والقروية إعداده خلال الفترة المحددة له بقرار مجلس الوزراء رقم 106 وتاريخ 20 /5 / 1434.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك آلية محددة لإغلاق محطات الوقود ومراكز الخدمة التي لم تحقق الحد الادنى من الاشتراطات الواردة بلائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة خلال المهلة الزمنية الممنوحة لها، والتي انتهت بتاريخ 9/4/ 1437 ه، وفقاً لما ورد بالمادة 84 من اللائحة، بحيث يتم الاغلاق على ألا يؤثر ذلك على خدمة سالكي الطريق وجارٍ حالياً متابعة مستوى محطات الوقود ومراكز الخدمة ومستوى الخدمات فيها، إضافة إلى الاستمرار في تأهيل الشركات لتشغيل وصيانة وإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الاقليمية.

كما تم الاطلاع على عدد المحطات التي ستقوم الشركات المؤهلة بتنفيذها خلال فترة التأهيل الممنوحة لهم، إضافة الى الاتفاق على آلية العمل في المرحلة القادمة.