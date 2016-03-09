اعتمدت وزارة الزراعة عشرة مرافئ نموذجية للصيادين في منطقة مكة المكرمة، أنشئ منها اثنان حاليا، مرفأ الصيادين بجدة، وآخر في القنفذة، وقد روعي خلال تصميم تلك المرافئ تلبية احتياجات الصيادين، ومساعدتهم على كسب الرزق وممارسة المهنة بكل يسر وسهولة.

وقال مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة مكة المكرمة م. خالد الغامدي إن وزارة الزراعة أولت جل اهتمامها بالصيادين في المنطقة، حيث يقدم المختصون في فروع الثروة السمكية أفضل الخدمات لهم ومنحهم التصاريح اللازمة بذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء قوارب الصيد، وذلك بالاستفادة من دعم الدولة للصيادين من خلال القروض الميسرة التي يقدمها صندوق التنمية الزراعي.