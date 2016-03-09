«رعد الشمال» جهوزية لمواجهة التنظيمات الإرهابية والعصابات

تمضي مناورات «رعد الشمال» إلى الأمام في حفر الباطن بمشاركة عشرين دولة عربية وإسلامية وخليجية؛ ومعها ترتفع الاستعدادات لأوامر القيادة في أي لحظة؛ للدفاع عن الأمة، بعد التمكن - بعون من الله - من استيعاب التدريبات الجادة والقوية، والوصول إلى أعلى درجات الانسجام.

العسيري يوضح الأهداف :«المناورة» ليست موجهة ضد إيران

ومع اقتراب الختام - نهاية هذا الأسبوع - أصبحت الجهوزية مكتملة والقوة مستعدة. هذه القوة نستلهم أهدافها من تصريحات المسؤولين. وكان المؤتمر الصحفي للعميد أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع السعودي الاثنين موضحاً لكثير من التساؤلات.. ويمكننا التقاط العديد من الايضاحات المشتملة على أهداف مناورة «رعد الشمال»،

أكد على أن أمن السعودية وأمن دول الخليج خط أحمر، ومن حقنا أن نرفع كفاءتنا القتالية لمواجهة كافة التهديدات».

كما قال إن مناورات «رعد الشمال» ليست موجهة ضد إيران.

وأوضح أن تمارين «رعد الشمال» تهدف إلى رفع كفاءة قوات الدول المشاركة ودعم جاهزيتها القتالية وتدريبها المستمر لمواجهة التنظيمات الإرهابية والعصابات، وتسعى إلى اختبار البنى التحتية العسكرية للمملكة.

وقال «نستطيع أن نربط بين أهداف (التمرين) وما يجري في المنطقة اليوم وما يجري من توجهات مستقبلية للقوات المسلحة» بالدول العربية والإسلامية.

وأوضح عسيري أن القوات المشاركة نفذت تمارين «رعد الشمال» بالتزامن والتوافق في المكان والزمان.. وتابع «نسعى من (خلال) هذه التمارين إلى إيجاد التوافق العملياتي والتكامل بين هذه القوات» في ظل وجود مدارس وعقائد عسكرية وخبرات مختلفة. ورأى عسيري أن مواجهة القوات العسكرية للتهديدات يتطلب توفرها على قدرات للتحول من حالة العمليات التقليدية إلى العمليات غير النظامية والعكس، وهو ما شوهد في هذه المناورات حيث عملت القوات الخاصة جنبا إلى جنب مع الدبابات والعربات المدرعة، حسب المتحدث نفسه.

وكانت مناورات رعد الشمال انطلقت قبل أيام، في وقت تُعدّ أحد أكبر التمارين العسكرية بالعالم من حيث عدد القوات المشاركة واتساع منطقة المناورات.

وقال قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن فهد بن عبدالله المطير في تصريحات سابقة إن مناورات رعد الشمال «تجسد حرص الدول المشاركة فيها على الوصول لأعلى درجة من القوة المطلوبة، لحفظ موازين الاستقرار ومكافحة الإرهاب»، واصفا المناورات بأنها «نقلة نوعية من حيث استخدام القوات كافة في الميدان».