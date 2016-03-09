طارق يحيى: قدم لاعب الجيش ' اتقطمت مثل الخيار '

وصل إلى مطار القاهرة فجر يوم الأربعاء بعثة فرق الأهلي والزمالك وإنبي حيث من المقرر أن يستقلون طائرة واحدة للتوجه إلى إثيوبيا وذلك من أجل خوض مبارياتهم المختلفة بدوري الأبطال والكونفدرالية.

ويستعد الأهلي لملاقاة ريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

فيما يحل غريمه التقليدي الزمالك ضيفا على يونيون سبورتيف دوالا الكاميروني في إطار ذات الدور ولكن يوم الأحد.

أما إنبي فسوف يتجه إلى كوت ديفوار لملاقاة أفريكا سبورتس في إطار دور الـ32 من الكونفدرالية يوم السبت.

وسوف تستقل بعثات الفرق الثلاث طائرة واحدة للتوجه إلى إثيوبيا ترانزيت قبل أن يستقل كل منهم طائرة أخرى للتوجه إلى البلد التي سوف تستضيف مبارياتهم.