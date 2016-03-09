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زعزوع يلتقى مع مسئولين حكوميين بألمانيا لاستئناف الرحلات لشرم الشيخ

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زعزوع يلتقى مع مسئولين حكوميين بألمانيا لاستئناف الرحلات لشرم الشيخ زعزوع يلتقى مع مسئولين حكوميين بألمانيا لاستئناف الرحلات لشرم الشيخ
كشف هشام زعزوع، وزير السياحة، عن عقد لقاءات مهمة مع 3 مسئولين حكوميين بألمانيا وهم وزير النقل، ووزير الداخلية، ووزيرة السياحة اليوم الأربعاء، لمناقشة استئناف الرحلات الألمانية لشرم الشيخ، والاستماع لرؤية ومطالب الجانب الألمانى إن كانت لديه أى ملاحظات على المطارات المصرية لتنفيذها فورًا.
>فعاليات بورصة برلين (1)
>يأتى ذلك على هامش مشاركة زعزوع ببورصة "ITB برلين" السياحية والتى تعد من أهم المعارض السياحية فى العالم والمعروفة بـ"قمة العالم السياحية" حيث يشارك فيها صناع القرار السياحى وممثلو القطاع السياحى من مختلف دول العالم، ما يعد فرصة حقيقية لتحسين الصورة الذهنية والترويج للمقصد السياحى المصرى.
>فعاليات بورصة برلين (2)

وحضر زعزوع، حفل العشاء الذى أقامه السفير بدر عبد العاطى سفير مصرى لدى ألمانيا، بمقر السفارة ببرلين، مساء أمس الثلاثاء، بحضور محافظى جنوب سيناء والبحر الأحمر، وعدد كبير من أصحاب الشركات السياحية والإعلاميين.
>فعاليات بورصة برلين (3)

وقال زعزوع، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش حفل العشاء، إنه سيبدأ التحرك على الصعيد السياسى بجانب لقاءاته المهنية مع منظمى الرحلات، مشيرًا إلى أن اللقاءات ستشمل عرض كافة الإجراءات التى اتخذتها المصرية لتأمين المطارات لضمان سلامة وأمن السائحين، والتعاقد مع شركة "كنترول ريسكس" البريطانية، وإطلاعهم على كافة التفاصيل منذ حادث الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء أكتوبر الماضى.
>فعاليات بورصة برلين (4)

وأضاف أن وسائل الإعلام الألمانية تناولت الأحداث بصورة غير جيدة، ما أثر على الحركة السياحية الوافدة من السوق الألمانى.

فعاليات بورصة برلين (5)

فعاليات بورصة برلين (6)

فعاليات بورصة برلين (7)

فعاليات بورصة برلين (8)

فعاليات بورصة برلين (9)


>انطلاق فعاليات "قمة العالم السياحية ITB برلين".. مصر شريك ثقافى بالمعرض.. 52 فندقا و12 شركة مصرية تشارك بالجناح.. وهشام زعزوع يعقد لقاءات مكثفة مع عدد من وزراء وأعضاء البرلمان الألمانى

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