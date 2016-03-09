عبور 190 سفينة قناة السويس بحمولة 10.2 مليون طن خلال أربعة أيام

قال الفريق مهاب ممي، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن قناة السويس شهدت خلال الأربعة أيام الماضية، بداية من السبت وحتى أمس الثلاثاء، عبور 190 سفينة بحمولة 10 مليون و200 ألف طن، وشهدت القناة من اتجاه الشمال عبور 107 سفينة بحمولة 4 مليون و400 ألف طن ومن الجنوب عبرت 83 سفينة بحمولة 4 مليون و700 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحى للقناه شهد يوم السبت عبور 48 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن، وشهدت القناة من الشمال عبور 29 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب الحاويات البنمية MSC BEATRICE بحمولة 156 ألف طن قادمة من إيطاليا ومتجهة الى السعودية، كما عبرت فى اتجاه الجنوب 19 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب ناقلة البترول الفرنسية SAMCO REDWOOD بحمولة 162 ألف طن قادمة من الكويت ومتجهة إلى أمريكا.

وأشارت التقارير إلى أن المجرى الملاحى لقناة السويس شهد يوم الأحد عبور 43 سفينة بحمولة 2مليون و400 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين و إن قافلة الشمال شهدت عبور 26سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدينماركية EUGEN MAERSK بحمولة 171 ألف طن قادمة من انجلترا ومتجهة إلى سنغافورا.

وعبرت17 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و200 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم بريطانيا CMA CGM GEORG FORSTER بحمولة 181 الف طن .

وأكدت التقارير، أن قناة السويس شهدت يوم الاثنين عبور 57 سفينة بحمولة 3مليون و200 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 28سفينة بحمولة مليون و600 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC SVENA بحمولة 196 ألف طن وعبرت29 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و600 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدينماركية MAREN MAERSKبحمولة 200 ألف طن.

كما شهدت قناة السويس أمس الثلاثاء، عبور 42 سفينة بحمولة 2مليون و100 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين وأن قافلة الشمال شهدت عبور 24سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات ترفع علم هونج كونج COSCO GLORY بحمولة 146 ألف طن قادمة من الصين ومتجهة الى اليونان، وعبرت18 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة 800 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج أيضا OOCL BANGKOK بحمولة 148 ألف طن.

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