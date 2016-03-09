خالد صلاح يتضامن مع أصحاب "التاكسى الأبيض".. ويؤكد: لهم كل الحق فى الغضب

أعلن الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، تضامنه مع سائقى التاكسى الأبيض فى أزمتهم الحالية، مؤكدًا أن لهم كامل الحق فى الغضب، لأنهم فى مواجهة شركات عالمية لا تسدد الضرائب فى مصر ، مثل شركات "أوبر وكريم"، حيث جاءت الشركتان من الخارج وغير مسجلتان فى مصر ولا يسددا الضرائب داخل الدولة، رغم معاناة أصحاب سيارات الأجرة فى مصر سواء فى تسديد الأقساط أو القروض.

وأشار خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على فضائية "النهار"، إلى ضرورة النظر إلى الأمر المتعلق بالتاكسى الأبيض بطريقة صحيحة وصحية، خاصة وأن سائقو التاكسى يسددون الضرائب والبطاقات الضريبية والرخص المرورية، قائلاً "لكن فكرة أن مؤسسة أجنبية تدخل مصر ويكون لها تطبيق إلكترونى عبر الانترنت، ولا تسدد الضرائب ولا تعانى نفس المعاناة التى يعانيها أصحاب التاكسى الأبيض، فهذا شئ سيئ".

وأوضح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أن أصحاب التاكسى الأبيض لهم حقوق داخل الدولة، مضيفًا "ولو عاوز أنت كدولة تطور الخدمة بتاعة التاكسى الأبيض وتعمل GPS، دى قصة تانية نتكلم فيها، لكن دلوقتى فلوس كتيرة جداً من مصر بتخرج بره" واصفًا ذلك بأنه "استعمار اقتصادى جديد".

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