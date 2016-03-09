ننشر أسماء علماء أول 8 مجالس إفتاء تنطلق فى مساجد مصر الكبرى السبت المقبل

تبدأ الانطلاقة الأولى لمجالس إفتاء المساجد الكبرى فى مصر لأول مرة، السبت المقبل، ما بين صلاتى المغرب والعشاء فى المساجد الرئيسية، بالقاهرة الكبرى، والمحافظات، حيث يجلس أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية أمام جمهور المصلين بالمساجد الكبرى للرد على فتاويهم.

وتقوم وزارة الأوقاف، بتعليق لافتة على الأبواب الرئيسية للمساجد للإعلان عن مجالس إفتاء المساجد على المساجد التى تم تحديدها لعمل هذه المساجد، لجذب الجمهور إلى الحضور والتفاعل مع علماء الفتوى، الذين يحضرون بموجب إتفاق ضمن بروتوكول عمل تم توقيعه بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف المصرية.

من جانبها خاطبت وزارة الأوقاف المصرية، دار الإفتاء منذ أيام لوضع جدول وخريطة عمل وتحديد اسماء أمناء الفتوى الذين سيرتادون مجالس إفتاء المساجد الكبرى، وذلك للتنسيق ضمن خطة العمل المشتركة، والتى يتابعها الوزير والمفتى فى الإنطلاقة الجديدة.

ويتولى الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية الأكاديمى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إدارة مجلس إفتاء مسجد الإمام الحسين بمدينة القاهرة مساء السبت المقبل، ما بين صلاتى المغرب والعشاء، للإجابة على أسئلة الجمهور، والرد على فتاويهم، كما يتولى "عاشور" تنسيق عمل مجالس الإفتاء والإشراف عليها.

ويقوم الدكتور محمد وسام مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بالرد على تساؤلات الجمهور بمسجد السيدة زينب، كما يجيب الدكتور عمرو الوردانى مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية بالرد على تساؤلات رواد مسجد السيدة نفيسة.

ويجيب الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أسئلة رواد مسجد قاهر التتار، كما يجيب الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤلات رواد مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بينما يتولى الدكتور عصام أنس مدير عام الإفتاء بأسيوط وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أسئلة رواد مسجد ناصر بأسيوط فى نفس التوقيت.

من جانبه أكد الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، ورئيس غرفة عمليات الوزارة، أن الوزارة سوف تبدأ فى إطلاق مجالس إفتاء المساجد خلال 10 على الأكثر، خلال السبت المقبل، وذلك لتلبية حاجة الجمهور والرد عن تساؤلاتهم.

وأضاف عبد الرازق، لـ"اليوم السابع" أن الفكرة سوف تبدأ فى المساجد الكبرى فى القاهرة والمحافظات، فى عدد 8 مساجد كبرى ورئيسية بالقاهرة والجيزة وأسيوط والإسكندرية، بمساجد الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة ومسجد عمر بن العاص وقاهر التتار، وناصر بأسيوط، والمرسى أبو العباس بالإسكندرية، ومصطفى محمود بالجيزة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن عن إطلاق الوزارة ما يسمى بمجالس الإفتاء فى المساجد الكبرى وذلك للرد على تساؤلات الرواد، من خلال أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وفى مقدمتهم الدكتور مجدى عاشور المستشار الأكاديميى لمفتى الجمهورية وأمين الفتوى، وعدد من الكوادر الكبرى من دار الإفتاء، مشيرا إلى أتفاق أبرمه مع مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام.

وأضاف وزير الأوقاف لـ"اليوم السابع"، أن مجالس الإفتاء سوف تنطلق فى المساجد الكبرى بالقاهرة والمحافظات وتبدأ أولا فى مساجد الحسين و السيدة زينب والسيدة نفيسة ومسجد عمر بن العاص وقاهر التتار، وناصر بأسيوط، والمرسى أبو العباس بالإسكندرية، ومصطفى محمود بالجيزة.

وأشار الوزير، إلى أن مجالس الإفتاء سوف تباشر عملها عقب صلاة المغرب من يوم السبت أسبوعيا فى مبادرة مشتركة واتفاق ما بين الأوقاف والإفتاء لحل مشاكل الجمهور ودفع الفكر المتشدد عن الفتوى والتيسير على الناس.

وقال الوزير، إن الأمر سوف يتسع عن ذلك بتدريب جميع أئمة مصر لمواجهة التشدد، بالبدء بالأئمة المتميزين حيث تقوم دار الإفتاء المصرية بتدريبهم، والبداية كانت بدورة بمحافظة أسيوط لأئمة الصعيد من محافظات: أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادى الجديد، ويتم تدريب أئمة السويس وبورسعيد والبحيرة وسيناء قريبا ضمن خطة تثقيف الدعاة ومنحهم دورات فى أصول الفتوى ونبذ الفكر المتطرف ودعم الوسطية فى خطة لمد الجمهور بالفتوى الوسيطة.

بالصور.. "الأوقاف" تطلق مجالس الإفتاء بـ8 مساجد كبرى خلال 10 أيام وتعميم الفكرة على 3 مراحل

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انطلاق مجالس الإفتاء بـ8 مساجد خلال 10أيام.. و270 مجلس فى المرحلة الثانية

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"الأوقاف" تخاطب دار الإفتاء لتوقيع بروتوكول مجالس إفتاء مصغرة بالمساجد الكبرى