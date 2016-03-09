بالصور.. تبادل إطلاق نار بين الشرطة وتشكيل عصابى فى العياط

تمكنت قوات مباحث طرق ومنافذ الجيزة من القبض على أحد أفراد تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات والمواطنين تحت تهديد السلاح أسفل كوبرى البليدة بالعياط، بعد تبادل كثيف لإطلاق النار بين الطرفين.

وتمكن النقب سراج أبو السعود والنقيب عادل طلبة والملازم أول محمد رمضان من إصابة أحد المتهمين والقبض عليه، بينما لاذ باقى أفراد التشكيل بالفرار، ونقلت الإسعاف المتهم المصاب لتلقى العلاج.

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