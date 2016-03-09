أخبار عاجلة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. تبادل إطلاق نار بين الشرطة وتشكيل عصابى فى العياط

Google+ Print
بالصور.. تبادل إطلاق نار بين الشرطة وتشكيل عصابى فى العياط بالصور.. تبادل إطلاق نار بين الشرطة وتشكيل عصابى فى العياط
تمكنت قوات مباحث طرق ومنافذ الجيزة من القبض على أحد أفراد تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات والمواطنين تحت تهديد السلاح أسفل كوبرى البليدة بالعياط، بعد تبادل كثيف لإطلاق النار بين الطرفين.

وتمكن النقب سراج أبو السعود والنقيب عادل طلبة والملازم أول محمد رمضان من إصابة أحد المتهمين والقبض عليه، بينما لاذ باقى أفراد التشكيل بالفرار، ونقلت الإسعاف المتهم المصاب لتلقى العلاج.

تبادل إطلاق نار بين الشرطة وتشكيل عصابى (1)

تبادل إطلاق نار بين الشرطة وتشكيل عصابى (2)

تبادل إطلاق نار بين الشرطة وتشكيل عصابى (1)

الداخلية تواصل ضرباتها الأمنية.. مقتل وإصابة 3 عناصر خطرة بالجيزة عقب اشتباكات بالرصاص.. المتهمون متورطون فى حوادث إرهابية وجنائية.. حرقوا قسم العياط والمحكمة وهاجموا الأكمنة وارتكبوا سرقات بالإكراه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟