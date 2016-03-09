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ضبط شخصين وبحوزتهما 4 قطع آثرية بالبحيرة

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ضبط شخصين وبحوزتهما 4 قطع آثرية بالبحيرة ضبط شخصين وبحوزتهما 4 قطع آثرية بالبحيرة
تمكنت، منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى ، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط شخصين بحوزتهما 4 قطع آثرية مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه فى كونها آثرية، ومبلغ مالى 50 ألف جنيه، و( 3 ) طلقات آلية.

وكانت معلومات قد وردت للرائد فتحى المنياوى رئيس مباحث حوش عيسى مفادها قيام " ف ا م" سائق، و"ح م ع " حاصل على دبلوم فنى ومقيم بقرية الحداد القبلى دائرة مركز حوش عيسى بالإتجار فى القطع الأثرية.

وبتقنيين الإجراءات، تمكن العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية من ضبط المتهمان بمسكنهما وبحوزتهما ( 4 ) قطع آثرية مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه فى كونها آثرية، ومبلغ مالى 50 ألف جنيه و( 3 ) طلقات آلية.

وبمواجهتهما، أقرا بحيازتهما للقطع الأثرية بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف للاتصال بعملائهما، وأخطرت هيئة أثار البحيرة، وتحرر المحضر 3133/2016 جنح مركز شرطة حوش عيسى.

خبراء من مصر وأوروبا يصدرون توصيات لمكافحة تهريب الآثار وسبل استردادها
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