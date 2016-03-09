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المتحدث باسم الدفاع التونسية: القضاء على 6 إرهابيين فى محيط بنقردان

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المتحدث باسم الدفاع التونسية: القضاء على 6 إرهابيين فى محيط بنقردان المتحدث باسم الدفاع التونسية: القضاء على 6 إرهابيين فى محيط بنقردان
أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع التونسية المقدم بلحسن الوسلاتى، أن القوات الخاصة للجيش الوطنى التونسى وفرقة مكافحة الإرهاب تمكنت، أمس الثلاثاء، فى عملية مشتركة من القضاء على 6 إرهابيين فى منطقة بنيرو ببنقردان من ولاية مدنين وفق إحصائية أولية.

وأضاف الوسلاتى فى تصريح صحفى، أن الإرهابيين كانوا متحصنين بأحد المنازل بالجهة، وأن القوات حجزت خلال العملية 3 أسلحة من نوع كلاشنيكوف.

ويذكر أن القوات التونسية تنتشر بشكل كبير فى مدينة بنقردان وسط تطبيق قرار حظر التجول من السابعة مساء إلى الخامسة صباحا، وذلك بعد العملية الإرهابية التى استهدفت أمس الثكنة العسكرية ومركز الحرس الوطنى والأمن الوطنى التونسى.


>استمرار المواجهات بين القوات التونسية والإرهابيين.. ارتفاع عملية مدينة بنقران إلى 54 بينهم 36 مسلحا.."السبسى": القوات التونسية تصدت بنجاح للهجوم..ورئيس الحكومة: هدف الإرهابيين إقامة "إمارة داعشية"

وسائل إعلام تونسية: سماع دوى إطلاق نار قرب مدينة بنقردان
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