تعيينات رئيسية وهيكل تنظيمي جديــد لقطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للإعلام، أعلنت المؤسسة أمس عن تعيينات رئيسية وهيكل تنظيمي جديد لقطاع النشر بالمؤسسة، تشمل تعيين رؤساء ومديري تحرير جدد في الصحف التابعة لها في خطوة تستهدف إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الإعلامي الحيوي.

وقالت منى المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بصفتها المكلف بالإشراف على قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام: يسعدنا الإعلان عن استقطاب وتعيين نخبة من أبرز الكفاءات الإعلامية الوطنية في إطار عملية إعادة هيكلة شاملة لقطاع النشر، بهدف الارتقاء بأدائه ليتماشى مع التطور المسجل في مختلف القطاعات، وبحيث يساهم القطاع الإعلامي في أداء الدور الحيوي المتوقع منه مع دخول البلاد مرحلة جديدة من النمو والتطور في ظل قيادتها الرشيدة.

وأضافت منى المري : »روعي في عمليات إعادة هيكلة قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام إعطاء دور محوري للكفاءات الوطنية إيماناً منا بقدراتهم على تحقيق التطور المنشود.. فقد أثبتت الكفاءات الوطنية قدراتها في مختلف القطاعات، وكلنا ثقة بأنها قادرة على تحقيق مثل هذه النجاحات والإنجازات ضمن القطاع الإعلامي، الذي يعد من أكثر القطاعات حيوية«.

وأوضحت: »تم على مدى الشهرين الماضيين وضع خطط طموحة لتحقيق عمليات تطوير تتسم بالعمق والشمولية في مختلف الصحف التابعة لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، بما فيها صحيفتا البيان والإمارات اليوم وصحيفة إيمريتس 24/7 الإلكترونية، فإلى جانب ضم نخبة من الخبرات الإعلامية المتميزة، تم البدء في تطبيق استراتيجية متعددة المحاور تستهدف إحداث تطويرات شاملة للمحتوى بما يساهم في تعزيز مكانة الصحف الثلاث ويرسخ من شعبيتها وقاعدة قرائها.. كما شملت عمليات التطوير الارتقاء بآليات العمل المعتمدة بهدف تعزيز مستويات الكفاءة في الأداء«

وحول التعيينات الجديدة قالت منى المري: »إلى جانب استقطاب نخبة من الكفاءات والخبرات الإعلامية الإماراتية، تم التركيز على بناء صف ثانٍ وثالث من القيادات الإعلامية الوطنية لضمان مواصلة تعزيز مستويات ونسب التوطين، للمشاركة في قيادة القطاع الإعلامي والبناء على الإنجازات المتحققة على مدى السنوات المقبلة«.

وأضافت »تتمتع البيان والإمارات اليوم بمكانة متميزة في الساحة الإعلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد حققت الصحيفتان نجاحات بارزة على مدى السنوات الماضية، ونحن واثقون من أن برامج التطوير التي تم الشروع في تطبيقها ستساهم في إعطاء دفعة قوية لأداء الصحيفتين وتمكينهما من تبوؤ مكانة ريادية في السوق«.

وتضمنت التعيينات والهيكل التنظيمي الجديد تعيين أحمد الحمادي في منصب المدير التنفيذي لقطاع النشر، كما شملت الغالبية العظمى من المناصب القيادية في الصحف الثلاث..

حيث تم في صحيفة البيان تعيين كل من منى بوسمرة بمنصب رئيس التحرير المسؤول ورياض مقدادي بمنصب رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة، إلى جانب تعيين 4 مديري تحرير هم طالب إسماعيل شاهين (مديراً لتحرير الشؤون المحلية)، وفضيلة المعيني (مديراً لتحرير الشؤون العربية والدولية)، إبراهيم الحساوي (مديراً لتحرير الشؤون الفنية) وموزة فكري (مديراً لتحرير الإعلام الرقمي)، إلى جانب تعيين محمد الجوكر مستشاراً إعلامياً.

أما في صحيفة »الإمارات اليوم« التي يرأس تحريرها سامي الريامي، فقد تم تعيين عبدالله القمزي بمنصب نائب رئيس التحرير، وعبدالله بني عيسى مديراً للتحرير.

وفي صحيفة »إيمريتس 24/7« الإلكترونية تم تعيين خديجة المرزوقي بمنصب رئيس التحرير وباسل الرفايعة في منصب مدير التحرير وإبراهيم شكرالله بمنصب نائب مدير التحرير.

وشملت التعيينات والترقيات في صحيفة البيان تعيين كل من أحمد الحوري (رئيساً للقسم الرياضي) وفاطمة أحمد الفلاسي بمنصب رئيس قسم الإبداع الفني، وناصر المنصوري رئيساً لقسم التصوير..

وزاهر العلي رئيساً لقسم المحليات، وخالد بن هويدي رئيساً لقسم دعم المحتوى الصحفي، ومحمد كمال النجمي رئيساً لقسم الإنتاج والدعم الفني، وبدر الشيباني نائباً لرئيس قسم الإنتاج والدعم الفني، واليازية البدواوي نائباً لرئيس قسم الترجمة، وعبدالله المطروشي مصوراً صحفياً.

وفي صحيفة الإمارات اليوم تم تعيين يوسف الهرمودي رئيساً لقسم التصوير وترقية فهيمة زينل لمنصب نائب رئيس قسم الإنتاج، كما تم استحداث وحدتين جديدتين في قسم المحليات بالصحيفة، حيث تولت شيماء هناوي مسؤولية وحدة التحقيقات فيما تولت مريم المرزوقي مسؤولية وحدة الأخبار.

وإلى جانب ذلك وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز التوطين ضمن قطاع النشر تم إنشاء قسم متخصص للتوطين وقسم ثانٍ للتدريب والتطوير، حيث تمت ترقية أسماء جمعة زايد إلى منصب رئيس قسم التدريب والتطوير، كما تم تعيين سميرة أبو بكر رئيساً لقسم التوطين.

وقالت منى المري: كلنا ثقة بأن انضمام كل هذه الكفاءات الوطنية إلى قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام سيتيح إحداث تطور ملموس في أداء صحفنا الوطنية وصولاً إلى الأهداف الطموحة المتوخاة، بحيث يواكب زخم تطور وحيوية القطاع الإعلامي بقية القطاعات الأخرى.

وأشارت إلى أن استراتيجية التطوير أعطت الأولوية لإحداث تحول نوعي في القطاع الإعلامي المحلي، يتمثل في الاعتماد بشكل أكبر من أي وقت مضى على الكفاءات الوطنية لقيادة عمليات التطوير تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومتابعة دؤوبة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأوضحت بقولها:

»ما زالت معدلات التوطين السائدة ضمن القطاع الإعلامي في البلاد بشكل عام دون الطموحات، وخاصة ضمن المناصب القيادية والإشرافية، ونحن نتطلع قدماً في مؤسسة دبي للإعلام لإحداث تحول جذري في هذا المجال من خلال خطط متوسطة وطويلة الأجل ترمي إلى استقطاب وتأهيل وتدريب أعداد متنامية من المواطنين ضمن القطاع الإعلامي، ويشكل تعيين هذه النخبة من القيادات الإعلامية الوطنية خطوة أولي في هذا الاتجاه«.

منى المري: التعيينات الجديدة تستهدف إحداث تحول نوعي في أداء المؤسسات الإعلامية بقيادة كفاءات وطنية

" تطوير صف ثانٍ وثالث من الكفاءات الوطنية لمواصلة قيادة القطاع الإعلامي والبناء على الإنجازات المتحققة"