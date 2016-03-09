سعود القاسمي يستقبل رئيس جمعية ابن ماجد للفنون الشعبية والتجديف

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية ابن ماجد للفنون الشعبية والتجديف برأس الخيمة، برئاسة ناصر حسن الكاس آل علي.

وأثنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على الجهود التي تبذلها إدارة الجمعية للمحافظة على رياضة التجديف والتراث ورياضة الأجداد والآباء، وإيصالها إلى جيل اليوم من الشباب، والتنافس في أقوى المسابقات البحرية التراثية، لحصد المزيد من البطولات والانتصارات.

وقدم الحضور، التهنئة لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بمناسبة فوز قارب سموه «رأس الخيمة»، بمراكز متقدمة في سباقي أبوظبي ودبي.

من جانبه، أشاد ناصر حسن الكاس آل علي، بالدعم الذي يقدمه صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، لجمعيات الفنون الشعبية في الإمارة بشكل عام، وجمعية ابن ماجد وفريق التجديف بشكل خاص، وحرص سموه الدائم على المشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة التراثية المختلفة.