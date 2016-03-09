حاكم عجمان يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل المجلس التنفيذي

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2016 بشأن تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، ونص المرسوم على أن يشكَّل المجلس برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان..

والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان، نائباً لرئيس المجلس، وعضوية كل من الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والأملاك رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري بعجمان، والشيخ محمد بن علي النعيمي، رئيس دائرة العدل والمحاكم بعجمان، والشيخ محمد بن عبد الله بن سلطان النعيمي، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، والشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي، رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاجتماعية..

والعميد سلطان بن عبد الله بن سلطان النعيمي، رئيس اللجنة الدائمة للأمن والسلامة، وعبدالله محمد المويجعي، رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية، ويحيى إبراهيم الريايسة، رئيس اللجنة الدائمة للتطوير الحضري والبنية التحتية والبيئة، والعميد صالح سعيد المطروشي، رئيس اللجنة الدائمة للتطوير الحكومي. كما يضم تشكيل المجلس في عضويته كلاً من المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية، والمدير العام لدائرة المالية، والمدير العام لدائرة التنمية السياحية، والمدير العام لدائرة الأراضي والأملاك، والمدير العام لمنطقة عجمان الحرة، والمدير التنفيذي لمؤسسة عجمان للتنظيم العقاري، والمدير العام لمواصلات عجمان

.ونص المرسوم على أن يستمر المهندس سعيد سيف المطروشي في منصبه الحالي أميناً عاماً للمجلس.ويلغى المرسوم الأميري رقم «6» لسنة 2014 اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. عجمان - وام