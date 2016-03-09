محمد بن راشد: تحية لكل امرأة وقفت خلف بناء مجتمعات عظيمة

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التهنئة بمناسبة يوم المرأة العالمي، موجهاً سموه التحية لكل امرأة عظيمة وقفت خلف بناء مجتمعات عظيمة وقادت بناء أجيال عظيمة، وساهمت في رفعة أسرتها ووطنها.

وقال سموه في تغريدات عبر حسابه في «تويتر»: «في يوم المرأة العالمي.. تحية لكل امرأة عظيمة وقفت خلف بناء مجتمعات عظيمة، وقادت بناء أجيال عظيمة، وساهمت في رفعة أسرتها ووطنها». وأضاف سموه: «كل عام وأنتن أقوى وأفضل وأجمل.. كل عام وأوطانكن أرقى وأقوى بكن وبمساهمتكن.. كل عام ونحن جميعاً بخير معكن وبكنّ».

وشاركت الإمارات دول العالم الاحتفال بـ«يوم المرأة العالمي» الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، وذلك تقديراً وعرفاناً بدور المرأة ومساهمتها الفاعلة في التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأولت الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، المرأة مزيداً من الاهتمام والرعاية والدعم في مختلف المجالات وعملت على دمجها في عملية التنمية، ما أدى إلى تحقيق إنجازات كبيرة في المجالات المختلفة ومشاركتها في صنع القرار السياسي.

وحققت المرأة الإماراتية إنجازات كبيرة وتمكنت من التجاوب الفاعل مع حركة الحياة ومتغيراتها على أرض الوطن بفضل دعم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.. وتعزز دورها واكتسب أبعاداً جديدة مع تطور دولة الإمارات.