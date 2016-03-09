سيف بن زايد يصدر قراراً وزارياً بتشكيل مجلس مكافحة المخدرات

أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قراراً وزارياً بتشكيل مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ويضم في عضويته، العقيد سعيد بن توير، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بالدولة، نائباً لرئيس المجلس، وعدداً من الأعضاء.

ونص القرار على أن تضم عضوية المجلس كلاً من: رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات، ورئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، ورئيس اللجنة الوطنية العليا للعلاج والتأهيل والدمج الاجتماعي، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات، وعضو من الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء، ورئيس لجنة المنافذ لمجلس قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ.

وتكون مهام واختصاصات مجلس مكافحة المخدرات كما نص عليها القرار، الإشراف على تنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات ذات نهج شامل ومتكامل ومتوازن.

تنظيم

ويتولى المجلس الإشراف على تنفيذ الإعلان السياسي الصادر من هيئة الأمم المتحدة بشأن مكافحة المخدرات وضمان تنفيذ بنود المعاهدات والاتفاقات الدولية ذات الصلة والموقعة من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ودراسة واعتماد المبادرات الاستراتيجية، وموازناتها التقديرية المقترحة من قبل اللجان العليا المنبثقة من المجلس ورفع التوصيات المناسبة لاعتمادها.

ونص القرار على أن يتولى المجلس الإشراف على تحقيق المؤشرات الاستراتيجية والمستهدفات المعتمدة الخاصة بمكافحة المخدرات بجميع محاورها، والإشراف على استحداث جائزة باسم «جائزة الإمارات لمكافحة المخدرات» وفق معايير التميز المعتمدة بما يضمن المساهمة الفاعلة من جميع الوزارات، والهيئات الحكومية وغير الحكومية، ومختلف شرائح المجتمع.

من جانب آخر التقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، العقيد سعيد بن توير، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بالدولة، ونائبه العقيد عبد الرحمن العويس، وناقش معهما تفاصيل تطبيق القرار ووضعه حيز التنفيذ، ووجه معاليه بالإسراع بتشكيل اللجان الفرعية واختيار رؤسائها وأعضائها، ووضع برنامج زمني لاجتماعات المجلس بشكل دوري.