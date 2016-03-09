بالفيديو..وكيل مجلس النواب لـ"خالد صلاح": نطالب الشعب المصرى بالحكم علينا بعد 6 أشهر

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الإجازة التى حصل عليها مجلس النواب، حتى 27 مارس الجارى، بعد الانتهاء من اللائحة الداخلية به، اضطرارية، حيث لابد من إرسال اللائحة إلى مجلس الدولة لصياغتها، ثم إلى رئاسة الجمهورية حتى تتحول إلى قانون ليتم العمل به.

وأضاف "وهدان"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، على فضائية "النهار"، أنه من الممكن أن يعقد مجلس النواب جلسة فى الأسبوع المقبل، أوبعد المقبل، معبرًا عن رضائه عن أداء البرلمان الحالى حتى الآن، لكنه يجب على الشعب المصرى أن يحكم على البرلمان بعد 6 أشهر من الآن.

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>وأوضح وكيل مجلس النواب، أن البرلمان ليس به رفاهية فى الوقت، مشيرًا إلى أن ما أنجزه المجلس منذ انعقاده، لا يتخيل، مضيفًا:"ولكن بيضايقنى عدم حضور النواب وعدم اكتمال النصاب القانونى".

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