أخبار عاجلة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

7 معلومات عن الكسوف الكلى للشمس اليوم.. لا يرى بمصر ويستمر 5 ساعات

Google+ Print
7 معلومات عن الكسوف الكلى للشمس اليوم.. لا يرى بمصر ويستمر 5 ساعات 7 معلومات عن الكسوف الكلى للشمس اليوم.. لا يرى بمصر ويستمر 5 ساعات
يشهد العالم فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، كسوف كلى للشمس، فى ظاهرة فلكية فريدة. وفيما يلى 7 معلومات رئيسية عن الكسوف الذى سيحدث اليوم.

1– الكسوف منذ بداية مرحلة الكسوف الجزئى وحتى نهاية مرحلة الكسوف الكلى سيستغرق 5 ساعات وخمسة عشر دقيقة تقريبا.
>2– يبدأ الكسوف جزئيا فى الساعة الواحدة و19 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، ويبدأ الكسوف الكلى فى الساعة 2.16 دقيقة، ويستمر حتى الساعة 6.34 دقيقة.
>3– الكسوف سيُرَى فى سومطرة، وبورنيو، وأجزاء من المحيط الهادئ.
>4– عند ذروة الكسوف الكلى سيغطى قرص القمر 104.5% من قرص الشمس.
>5– عرض المنطقة التى سيرى فيها الكسوف الكلى ستبلغ 155.1 كيلو متر مربع.
>6– يمكن رؤيته على هيئة كسوف جزئى فى جنوب وشرق آسيا وشمال وغرب استراليا والمحيط الهادى والمحيط الهندى.
>7– لا يمكن رؤية الكسوف فى ولا فى أى دولة من الدول العربية الشقيقة.


>البحوث الفلكية: محور قناة السويس آمن زلزاليا.. ونمتلك أجهزة حديثة لعمل دراسات مسبقة للمشروعات بالهيئة.. وتوقيع بروتوكول خلال أيام مع "الإسماعيلية" للتوسع فى أعمال مركز المخاطر لحل مشاكل المياه الجوفية
>
>البحوث الفلكية: المصريون رأوا كوكب المشترى مقترنا مع القمر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام

مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام