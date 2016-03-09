7 معلومات عن الكسوف الكلى للشمس اليوم.. لا يرى بمصر ويستمر 5 ساعات

يشهد العالم فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، كسوف كلى للشمس، فى ظاهرة فلكية فريدة. وفيما يلى 7 معلومات رئيسية عن الكسوف الذى سيحدث اليوم.

1– الكسوف منذ بداية مرحلة الكسوف الجزئى وحتى نهاية مرحلة الكسوف الكلى سيستغرق 5 ساعات وخمسة عشر دقيقة تقريبا.

>2– يبدأ الكسوف جزئيا فى الساعة الواحدة و19 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، ويبدأ الكسوف الكلى فى الساعة 2.16 دقيقة، ويستمر حتى الساعة 6.34 دقيقة.

>3– الكسوف سيُرَى فى سومطرة، وبورنيو، وأجزاء من المحيط الهادئ.

>4– عند ذروة الكسوف الكلى سيغطى قرص القمر 104.5% من قرص الشمس.

>5– عرض المنطقة التى سيرى فيها الكسوف الكلى ستبلغ 155.1 كيلو متر مربع.

>6– يمكن رؤيته على هيئة كسوف جزئى فى جنوب وشرق آسيا وشمال وغرب استراليا والمحيط الهادى والمحيط الهندى.

>7– لا يمكن رؤية الكسوف فى مصر ولا فى أى دولة من الدول العربية الشقيقة.

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