وزير الصناعة: تخصيص مليار ونصف المليار جنيه لدعم الصادرات

قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إن الوزارة والمجموعة الاقتصادية كلها تعمل على ترشيد الاستهلاك ودعم الصادرات وهناك برنامج لمدة عام تكلفته مليار ونصف المليار جنيه لدعم 4 قطاعات صناعية أساسية يمكن من خلالها دعم الصادرات المصرية للخارج من بينها قطاعات النسيج والأسمدة.

وأكد أن خط إنتاج الأتوبيسات بدورين يساهم فى تشغيل مصانع أخرى مثل مصانع الحديد والزجاج والإطارات، مشيراً إلى أن الوزارة ساهمت فى تشغيل 15 مصنع كانت متوقفة.

وحول إمكانية استخدام هذه الأتوبيسات فى مصر، قال الوزير فى تصريحات لبرنامج البرلمان الذى يقدمه الإعلامى نصر القفاص على قناة "on tv"، إنه تحدث مع وزير النقل فى هذا الأمر، ولكن تصميم الأتوبيسات قد لا يناسب الوضع فى الشارع المصرى من حيث الزحام وقدرة الأتوبيس على استيعاب عدد كبير من الركاب، وبالتالى قد يكون صعباً حفاظاً على سلامة الركاب.

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