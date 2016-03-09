أخبار عاجلة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الصناعة: تخصيص مليار ونصف المليار جنيه لدعم الصادرات

Google+ Print
وزير الصناعة: تخصيص مليار ونصف المليار جنيه لدعم الصادرات وزير الصناعة: تخصيص مليار ونصف المليار جنيه لدعم الصادرات
قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إن الوزارة والمجموعة الاقتصادية كلها تعمل على ترشيد الاستهلاك ودعم الصادرات وهناك برنامج لمدة عام تكلفته مليار ونصف المليار جنيه لدعم 4 قطاعات صناعية أساسية يمكن من خلالها دعم الصادرات المصرية للخارج من بينها قطاعات النسيج والأسمدة.

وأكد أن خط إنتاج الأتوبيسات بدورين يساهم فى تشغيل مصانع أخرى مثل مصانع الحديد والزجاج والإطارات، مشيراً إلى أن الوزارة ساهمت فى تشغيل 15 مصنع كانت متوقفة.

وحول إمكانية استخدام هذه الأتوبيسات فى ، قال الوزير فى تصريحات لبرنامج البرلمان الذى يقدمه الإعلامى نصر القفاص على قناة "on tv"، إنه تحدث مع وزير النقل فى هذا الأمر، ولكن تصميم الأتوبيسات قد لا يناسب الوضع فى الشارع المصرى من حيث الزحام وقدرة الأتوبيس على استيعاب عدد كبير من الركاب، وبالتالى قد يكون صعباً حفاظاً على سلامة الركاب.

- وزيرا الصناعة والتعاون الدولى يوقعان اتفاقا لتدريب وتشغيل 1000 شاب
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام

مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام