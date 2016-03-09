موجز الصحافة المحلية: 5 خطوات لمواجهة "جنون الدولار"

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان "5 خطوات لمواجهة جنون الدولار"، و تفاصيل خطة الحكومة لمواجهة الارتفاع اللافت لسعر الدولار أمام الجنيه، والتى أعلن عنها وزير الاستثمار أشرف سالمان، مؤكداً ضرورة توفير الغاز لمصانع وشركات الأسمدة ووقف استيراد مكونات الحديد بالإضافة إلى فتح باب التصدير والعمل بشكل جاد وعاجل على تنشيط السياحة.

ونقلت صحيفة "الأهرام" ما أعلن عنه الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، بشأن اعتزام الوزارة التقدم باقتراح بقانون يقضى بإلزام المشروعات المقامة على النيل، إنشاء محطات مشتركة تتولى التدخل السريع لمواجهة الظاهرة، وأوضح الوزير، فى حوار للأهرام، أن الهدف من ذلك هو أن تتحمل هذه المنشآت تكلفة الإصلاح البيئي، تفعيلا لمبدأ الملوث يدفع، على غرار تجربة مواجهة التلوث فى نهر الراين، مع توليه المسئولية وزيرا للبيئة.

و أكد الدكتور خالد فهمى أنه تلقى تكليفا مباشرا بإيلاء نهر النيل اهتماما خاصا، كونه المصدر الرئيسى للمياه، والركيزة الأساسية للتنمية، لكن ظل يطفو على صفحة النهر ما يشير إلى أن مشكلات التلوث ضاربة فى أعماقه، وأنه ليس من السهل القضاء عليها، ومنها حوادث انسكاب الزيت، ونفوق الأسماك، وإلقاء نواتج الصرف الصناعى والصحى فيه.

ونشرت صحيفة "الأخبار" ما أعلن عنه اتحاد الإعلاميين العرب عن منح جائزة الإنجاز الوطنى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لجهده الكبير فى تحقيق العديد من الإنجازات لمصر والتى كان على رأسها مشروع قناة السويس الجديدة، واختتم الاتحاد دورته الرابعة حيث احتضنت الفعاليات هذا العام مدينة أسوان تحت شعار "أنا عربى ضد الإرهاب.. رسالة إلى العالم".

وعلمت صحيفة "المصرى اليوم"من مصارد مطلعة، أن الاقتصادى العالمى، الدكتور محمد العريان ، قدم ورقة مقترحات تم رفعها إلى جهات رفيعة المستوى لحل أزمة الدولار، فيما قرر البنك المركزى إلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية، وذلك بالنسبة للأفراد الطبعيين اعتباراً من يوم أمس تحذر من اتخاذ أى قرارات بتعويم الجنيه، فى الفترة الراهنة، وقال مصدر مطلع، إن المجلس التنسيقى للبنك المركزى، الذى يعد العريان أحد أعضائه، ويضم خبراء منهم فاروق العقدة، محافظ المركزى الأسبق، تلقى هذه المقترحات ببالغ الأهمية وإن تحذيرات "العريان" تتضمن عدم اتخاذ قرار التعويم مجردا، ولابد من تزامن اتخاذ حزمة من قرارات اقتصادية حاسمة.

وكشف صحيفة "الشروق" على لسان مصدر قانونى، أن عملية تصالح رجل الأعمال حسين سالم مع الدولة دخلت مراحلها النهائية بعد بدء دفاع الأخير، نقل ملكية أسهم شركاته وأصوله العقارية والأموال المتفق عليها إلى الدولة، وأوضح المصدر ـ الذى فضل عدم نشر اسمه لـ"الشروق" أنه "بناء على العرض المقدم من سالم فإن رجل الأعمال الهارب إلى إسبانيا بالتنسيق مع الدولة وافق على التنازل عن 78% من ثروته إلى الدولة"، مضيفا أن قيمة تلك النسبة من ثروة سالم تبلغ قيمتها المادية نحو 5 مليارات و600 مليون جنيه.