"داخلية تونس": إرتفاع قتلى الإرهابيين إلى 5 والعثور على 3 أسلحة كلاشينكوف

قالت وزارة الداخلية التونسية، إنها تمكنت من تصفية عنصر إرهابى فى منطقة بنيرى فى محيط مدينة بنقردان ليرتفع عدد الإرهابيين الذين تم تصفيتهم إلى 5 دون تسجيل إصابات فى صفوف الوحدات الأمنية والعسكرية والعثور على 3 أسلحة كلاشينكوف كانت بحوزة الإرهابيين.

وأكدت الوزارة، فى بيان صحفى اطلع عليه "اليوم السابع" أن الوحدات الأمنيّة والعسكريّة تمكنت من القضاء على 5 إرهابيين في منطقة بنّيرى فى محيط مدينة بن قردان، دون تسجيل إصابات فى صفوف الوحدات الأمنيّة والعسكريّة، وتتواصل العمليّة الأمنيّة والعسكريّة.

يذكر أن القوات الأمنية التونسية تنتشر بشكل كبير فى مدينة بنقردان وسط تطبيق قرار حظر التجول من السابعة مساء إلى الخامسة صباحا، وذلك بعد العملية الإرهابية التى استهدفت أمس الثكنة العسكرية ومركز الحرس الوطنى والأمن الوطنى التونسى.

الداخلية التونسية: مقتل 4 إرهابيين فى محيط بنقردان