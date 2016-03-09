نواب "النور" بالعامرية يطالبون وزير البترول بحل مشكلات تشريد الشركات للعمال

تقدم عضوا مجلس النواب، أحمد خليل خيرالله وأحمد الشريف، نائبا حزب النور عن دائرة العامرية وبرج العرب غرب الإسكندرية، بشكوى رسمية لوزير البترول بسبب العمال المتضررين من قرار شركة "إسكندرية للفيبر أكرليك الملون" لتصفية العمال.

وأوضحت الشكوى أن عدد العمال 119 عامل وموظف وهى شركة خاصة بالمواد البترولية والتى تعد الأولى فى مصر والشرق الأوسط أعلنت تصفيتها وتشريد العمال.

وطالب نواب البرلمان بسرعة التدخل لحل أزمة الشركة، منعاً لتشريد العمال وحفاظاً على الصناعة البترولية بالإسكندرية والشرق الأوسط.

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