أخبار عاجلة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ أسوان يهدى طفل تعرض لحادث صعق كهربائى كرسى متحرك

Google+ Print
محافظ أسوان يهدى طفل تعرض لحادث صعق كهربائى كرسى متحرك محافظ أسوان يهدى طفل تعرض لحادث صعق كهربائى كرسى متحرك
قرر اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، تسليم كرسى كهربائى متحرك إهداءاً من المحافظة لمحمد الفولى 16 عاماً، والذى تعرض لحادث صعق كهربائى فى عام 2006، ما أدى إلى بتر زراعيه ورجله اليسرى، وذلك مراعاة لظروفه المعيشية والأسرية.

وكلف محافظ أسوان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى المهندس عادل زكى بالقيام بتسليم الكرسى المتحرك لمحمد الفولى بمنزله، حيث أعربت أسرة محمد عن خالص شكرها وتقديرها لمحافظ أسوان لتحقيق حلم أبنهم بتوفير الكرسى المتحرك الذى سيخفف عنه آلامه ويخلق له طاقة نور جديدة من الأمل ليستكمل من خلالها حياته سواء التعليمية منها أو غير ذلك.

ومن جانبه، أوضح وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان بأنه فور إعطاء محافظ أسوان توجيهاته بضرورة الاستجابة لطلب محمد الفولى بتوفير الكرسى المتحرك، تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان لبحث ودراسة الحالة، كما تم صرف إعانة عاجلة له من التكافل الاجتماعى، وتم أيضاً استخراج شهادة تأهيل خاصة له.

وتجدر الإشارة إلى أنه فى عام 2006 كان محمد يقوم باللعب بالدراجة الخاصة به مع أصحابه فى الشارع، ليتعرض لصعق كهربائى من مولد كهرباء مفتوح، أدى إلى نقله للمستشفى لتلقى العلاج، ولكن نظراً لسوء حالته الصحية وقتذاك تم بتر زراعيه ورجله اليسرى.

تسليم الكرسى للطفل (1)

تسليم الكرسى للطفل (2)

تسليم الكرسى للطفل (3)

محافظ أسوان يقرر تعديل توقيت لقاء المواطنين ليكون فى الفترة الصباحية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365