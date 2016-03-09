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وزير التعليم العالى يوافق على إنشاء الجامعة الدولية الإفريقيه بالوادى الجديد

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وزير التعليم العالى يوافق على إنشاء الجامعة الدولية الإفريقيه بالوادى الجديد وزير التعليم العالى يوافق على إنشاء الجامعة الدولية الإفريقيه بالوادى الجديد
قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد بأن الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى وجه بسرعة دراسة وبحث إنشاء الجامعة الدولية الإفريقيه بالوادى الجديد، خلال اللقاء الذى جمعهم، حيث تم التوجيه ببحث ملف الموضوع من حيث تخصيص الأراضى وغيرها من إجراءات التنفيذ.

وأضاف عشماوى بأن الوزير أكد على ضرورة سرعة الانتهاء من إنشاء كليه الطب من خلال الاتصال التليفونى مع الدكتور أحمد جعيص رئيس جامعة أسيوط.

كما أكد وزير التعليم العالى على ضرورة فصل جامعة الوادى الجديد عن جامعة أسيوط فور الانتهاء من إنشاء كلية الطب، ووافق الوزير أيضاً على توقيع برتوكول بين المحافظة وجامعة أسيوط لتوفير استشاريين من الأطباء والجراحين فى تخصصات أمراض الأطفال والباطنة والنساء والتوليد والجراحة العامة.

بحث إجراءات فصل فرع الوادى الجديد عن جامعة أسيوط نهاية الشهر الجارى
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رئيس جامعة أسيوط: انتهاء منشآت فرع الوادى الجديد خلال 6 أشهر
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