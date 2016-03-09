بالصور.. الشرطة تعيد طفلة إلى والدتها بعد اختفائها بطنطا

أعادت شرطة النجدة بمدينة طنطا فى محافظة الغربية، طفلة تبلغ من العمر 7سنوات لولدتها بعد أن اختفت أثناء شراء والدتها متطلبات المنزل بطنطا .

كانت"فوزيه .ع.ح" 46سنة، ربة منزل، قد أبلغت بقسم ثان طنطا أنه وأثناء قيامها باصطحاب نجلتها لشراء بعض المتطلبات غافلتها وانصرفت ولم تعثر عليها.

تم إبلاغ جميع سيارات النجدة بدائرة المدينة والضباط والأفراد لسرعة العثور على الطفلة، وتبلغ لقسم ثان طنطا من إدارة شرطة النجدة عن بلاغ "محمد .س.م-" 44سنه - عامل - مقيم بقرية شوبر - مركز طنطا، بأنه أثناء سيره بمنطقه الاستاد دائرة القسم، شاهد طفلة فى حالة بكاء مستمر، وتدعى "سارة صلاح .ا.ع " 7سنوات مقيمة بمنطقة كفرة على أغا - دائرة القسم، ومن الفحص تبين أن تلك الطفلة تحمل كل مواصفات المبلغة.

تم اصطحابها للقسم و تعرفت المبلغة على الطفله المذكورة، وقررت أنها نجلتها وتم تسليمها الطفلة وتعهدت بحسن رعايتها وانصرفا، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1987 إدارى قسم ثان طنطا لسنة 2016 وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية.