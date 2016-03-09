أخبار عاجلة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#ليلة_الأبطال بالفيديو - ريال مدريد يقهر روما في 4 دقائق .. وصلاح يلمع ولا يسجل

Google+ Print
#ليلة_الأبطال بالفيديو - ريال مدريد يقهر روما في 4 دقائق .. وصلاح يلمع ولا يسجل #ليلة_الأبطال بالفيديو - ريال مدريد يقهر روما في 4 دقائق .. وصلاح يلمع ولا يسجل

لم ينجح محمد صلاح نجم روما في منع فريقه من السقوط أمام ريال مدريد وخسر 2-0 ليودع دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وحل روما ضيفا على ريال مدريد ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة 2-0 في الذهاب وليتوقف مشوار الفريق في البطولة بالسقوط 4-0 في مجموع المباراتين.

شارك صلاح في المباراة كاملة وأهدر فرصتين مؤكدتين كادتا أن يغيرا مسار اللقاء.

وسجل كرستيانو رونالدو وجيمس رودريجز ثنائية الملكي في الدقيقتين 64 و68 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

كرة القدم عادلة!

بدأ روما مبكرا في تهديد مرمى ريال مدريد، فقد شهدت الدقيقة 14 من اللقاء مراوغة صلاح لسيرجيو راموس ولوكا مودريتش وجاريث بيل بالكرة في مشوار من منتصف الملعب قبل أن يمرر الكرة لدجيكو.

استلم دجيكو الكرة وهو شبه منفرد لكنه سدد الكرة خارج مرمى كيلور نافاس حارس ريال مدريد.

بعدها بدقائق رد دجيكو الهدية لصلاح عندما مرر له كرة سريعة على حدود منطقة الجزاء في ظل انشغال دفاع ريال مدريد بالمطالبة بمخالفة لمصلحة دانيلو.

الكرة وصلت لصلاح على قدمه اليمنى في مواجهة كيلور نافاس فسددها في الشباك الخارجية بالدقيقة 28.

في المقابل، تألق فويتشيتش تشيزني حارس روما في التصدي لهجمات ريال مدريد التي جاءت عبر رونالدو وجاريث بيل وجيمس.

ومع بداية الشوط الثاني أهدر لاعب منتخب فرصة كادت أن تغير اللقاء، حين مرر دجيكو الكرة لصلاح في موقف انفراد بكيلور نافاس لكنه سددها بقدمه اليمنى خارج المرمى في الدقيقة 50.

واصل ريال مدريد بعدها السيطرة الميدانية على اللقاء، حتى مر البديل لوكاس فازكيز من رقيبه لوكاس دين وأرسل كرة عرضية خطفها رونالدو بتسديدة سريعة من بين المدافع إيرفن زوكانوفيتش والحارس فويتشيتش تشيزني فسكنت الشباك.

لم تمر سوى أربع دقائق حتى اخترق جيمس دفاع روما وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت بين قدمي تشيزني إلى الشباك.

بعد الهدفين هدأت المباراة كثيرا، لكن دييجو بيروتي كاد أن يسجل هدفا متأخرا لروما حين قابل عرضية صلاح بتسديدة ارتطمت بالقائم.

شاهد أهداف اللقاء من هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام

مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام