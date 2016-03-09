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#ليلة_الأبطال – زيدان: لاعبو هجوم روما مميزون.. سببوا لنا العديد من المشاكل

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#ليلة_الأبطال – زيدان: لاعبو هجوم روما مميزون.. سببوا لنا العديد من المشاكل #ليلة_الأبطال – زيدان: لاعبو هجوم روما مميزون.. سببوا لنا العديد من المشاكل

أشاد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بلاعبي خط هجوم روما وذلك عقب لقاء الفريقين يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد كرر فوزه على روما في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بالفوز عليه بنفس النتيجة بهدفين دون رد ليتأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

وتحدث زيدان عقب نهاية المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا:"المباراة كانت صعبة للغاية، من الصعب دائما تحقيق الفوز على الفرق الإيطالية والخروج بشباك نظيفة أمامها".

وأكمل"روما فريق جيد ولديه العديد من اللاعبين المميزين في خط الهجوم سببوا لنا العديد من المشاكل خلال المباراة".

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