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إنفوجرافيك #ليلة_الأبطال – ماذا قدم صلاح ' المزعج ' أمام ريال مدريد

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إنفوجرافيك #ليلة_الأبطال – ماذا قدم صلاح ' المزعج ' أمام ريال مدريد إنفوجرافيك #ليلة_الأبطال – ماذا قدم صلاح ' المزعج ' أمام ريال مدريد

شكل محمد صلاح لاعب روما إزعاجا كبيرا لدفاع ريال مدريد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء في إياب دور الـ16من دوري أبطال أوروبا.

ولكن اللمسة الأخيرة حالت دون هز صلاح لشباك ريال مدريد على الرغم من كونه أحد أبرز لاعبي روما خلال المباراة.

وودع روما دوري الأبطال بعدما هُزم على يد ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد في مجموع مباراتي دور الـ16.

وتظهر أرقام صلاح أن دقة تمريراته بلغت 75% إذ أنه مرر الكرة بشكل صحيح 24 مرة من أصل 32.

كما أنه صنع ثلاث فرص لزملائه مع تهديده لمرمى الفريق الملكي مرتين.

ويستعرض FilGoal.com أرقام محمد صلاح أمام ريال مدريد في إنفوجرافيك.

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