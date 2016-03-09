حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم 9 مارس 2016

برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 9\3\2016

>برج الأسد على الصعيد المهنى:>هذا هو الوقت المناسب للاستمرار فى العمل الشاق، عملك الجاد سيؤتى ثماره اليوم، سيتم عرض فرصة عمل فى مكان أعلى من الذى تعمل به حاليًا عليك، حياتك المهنية فى تتطور مستمر حافظ على ذلك ولا تلتفت لأعداء النجاح، مما لا شك فيه أن الفرصة التى ستعرض عليك اليوم لن تتكرر.

على الصعيد العاطفي:

> شريك حياتك قد يفعل شيئا من شأنه أن يزيد ثقتك فى علاقتك به تستطيع قضاء وقت سعيد معه، حاول أن تتناول الطعام معه فى الخارج لإدخال السرور على قلبه، الوقت مناسب لممارسة بعض العادات الرومانسية مع شريكك، لا تحاول تعكير صفو علاقتكم.

الأسد على الصعيد الصحى:

>كنت تبحث عن الراحة والأمان فى نفس الوقت، حاول أن تكون قليل التفكير، زيادة وزنك سيتسبب لك فى الكسل بعض الشئ، حاول التقليل من تناول الوجبات من الخارج، فهذا قد يضر بصحتك الأيام المقبلة، الحفاظ على رشاقتك أمر مطلوب وضرورى فى هذا الوقت، حاول تنفيذ ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>حاول أن تُعدل من شخصيتك وصفاتك الحادة، الصبر هو أمر مطلوب وهام للتعامل مع كافة الأطراف فى حياتك، إذا كنت ترغب فى تقليل الخلافات بينك وبين أصدقائك لابد أن تتعامل بهدوء إلى حد ما.

برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 9\3\2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:>كنت مريض فى العمل خلال الفترة الماضية، ولكن اليوم سوف تشعر ببعض من الراحة، أنت بحاجة إلى أن تدرك أن الأمور سوف تتطور بوتيرة سريعة، ترقية كبيرة تنتظرك فى العمل خلال الفترة المقبلة، لقد حان وقت العمل بجد أكثر وأكثر، لتثبت لمن راهنوا عليك أنك قادر على تحمل المسؤولية الكبرى التى تنتظرك.

على الصعيد العاطفى:

>سوف تكون هناك حاجة لتمديد العلاقة مع شريكك لمدة أطول، حاول أن تدعم شريكك نفسيًا، فهو يحتاج إليك فى هذا الوقت أكثر من أى وقت مضى، ولكن عليك أن تتذكر أولوياتك وترتبها، لا تحكم على شريك حياتك بقسوة، حاول أن تكون أكثر ليونة فى التعامل مع شريك حياتك.

الحوت على الصعيد الصحى:

>يتم اعتماد نمط حياة متوازنة هذه الأيام، أنت تحب الحياة جدًا ولكن تتجاهل الصحة، لم يستطع أحد منا أن يتمتع بحياته طالما أنه مهمل فى صحته، القليل من ممارسة الرياضة لا يضرك بشئ بل يفيدك فى جعل صحتك أفضل كما سيجعلك تعيش حياتك بشكل أفضل.

>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

يبدو أنك تخلط بين أمور عدة اليوم، حاول أن تكتسب سرعة فى التعامل بدلا من التباطؤ الذى يجعل أشياء كثيرة تفوتك، اليوم سيمر دون أى سقطات لكن احترس قليلا ممن حولك، فلا أحد يستحق الثقة..

حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 9 مارس

>برج الحمل على الصعيد المهنى..>يحاول مواليد برج الحمل أن يكون لهم دور كبير فى مجال العمل ، يستطيعون أن ابتكار الأفكار الجريئة التى تجعلهم فى مواقع القيادة طوال الوقت، تؤكد الأبراج أن فى الفترة القادمة سيكون لهم فرصة كبيرة للحفاظ على مجهودهم من الضياع وذلك بابتكار طرق جديدة للعمل وتبادل الخيرات.

برج الحمل على الصعيد العاطفى..

>حاول الدخول فى قصة حب مؤخرا ولكنك فشلت بسبب عندك المتواصل، كن على يقين أنك تسير فى الطريق الخاطئ ولن تستطيع أن تحتفظ بالحبيب لأنك لا تقدم المفروض عليك تقديمه ، كن على يقين أنك باستطاعتك فعل الكثير ولكنك متردد لاسباب تخصط وحدك وعليك إيجاد حل سريع .

على الصعيد الصحى..

>تتعرض لوعكة صحية فى الفترة الحالية لا تجعل الأمور تفلت من يدك ولكن عليك أن تراعى صحتك حتى لا يكون الأمر فى الفترة القادمة اكثر سوء ، عليك المتابعة مع طبيب ماهر وأطلعه على جميع مشاكل الصحية السابقة حتى لا يكون الأمر معقد.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>تتوقع لك الأبراج أن تحقق جزء من أحلامك ، فى اسرع وقت لا تتجاهل العلامات الإلهية فى طريقك حتى تتوخى الحذر فى جميع تحركاتك، لديك فرصة عظيمة مع الحبيب لتصليح الأمور التى تشابكت مؤخرا.

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 9 مارس

>برج العقرب على الصعيد المهنى..>يتميز مواليد برج العقرب على قدرة كبيرة للإبداع فى مجال العمل فهم قادرون على خلق كثير من الأفكار القادرة على تحريك عجلة العمل إلى الأمام لديهم كثير من الابتكارات التى تتمنى أن ترى النور ، قادرون على قيادة فريق العمل إلى خطوات نجاح غير مسبوقة.

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

>تمر هذه الأيام بفترات عصيبة ولكن عليك أن تتماسك حتى تعيد توازنك النفسى من جديد ، لا تتردد فى طرق باب الحبيب من جديد فأنت تعلم جيدا نقاط التقصير التى جعلت بينكم كثير من المشاكل، حاول أن تعيد الحياة إلى نصابها من جديد وسوف تكون الحياة فى الفترة القادم أفضل بكثير .

على الصعيد الصحى..

>تمتلك صحة جيدة وعليك أن تقوم بالمحافظة على الكنز الذى بين يديك ، عليك بإتباع نظام غذائى محدد لتخفيض الوزن وكسب صحة جيدة فى الفترة القادمة ، الأجواء جيدة لقضاء وقت ممتع فى الخارج .

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>تتوقع لك الأبراج مزيد من الاستقرار فى محيط العمل لا تتردد فى تقديم أفكار جديدة ، حياتك العاطفية فى طريقها للاستقرار والهدوء بعد مراحل عاصفة كادت أن تفتك بك حقا.

حظك اليوم الجدى ليوم الأربعاء 2016/3/9

>حظك اليوم لبرج الجدى:>حظك لبرج الجدى على الصعيد المهني:>بعد فترة من الهدوء النسبى الذى سيطر على أجواء العمل بالنسبة لأبناء برج الجدى، للأسف سيواجهون اعثار كبير قد يطيح بتقدمهم فى العمل، فمزيد من الأزمات التى ستعوق تقدمهم فى عملهم، لكن لا داعى للقلق المبالغ به فهى مجرد كبوات ستأخذ وقتها وتمر .

حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفى:

>الحب سيكون الشيء الوحيد الذى يحنو على ابناء هذا البرج، فعلى الرغم من المشاكل الكثيرة التى ستواجه هذا البرج فى جهة عمله، إلا أن الحب سيخلصهم من ضغط هذه الأمور وسيتخطى معهم الأزمات.

حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحي:

>بعض المشاكل الطبية البسيطة ستؤرق حياة هذا البرج نتيجة إلى الضغوط النفسية التى يتعرضون لها لكن بمجرد ان تتغير الاحوال ستتعدل معها الحالة الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :

>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.

حظك اليوم برج الجوزاء اليوم الأربعاء 2016/3/9

>حظك اليوم لبرج الجوزاء :>حظك لبرج الجوزاء على الصعيد المهني:>بعض الاخبار السارة ستغير من مجرى حياتهم العملية، فمزيد من النجاحات والمفأجات السعيدة ستقتحم حياتهم بضربة حظ واحدة عليهم أن يقتنصوها ويستغلوها إلى اقصى درجة حتى يحققون املهم وطموحهم.

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

>الحب أيضا سيكون من أهم الأسباب المفرحة والسعيدة لهذا البرج، فبعد فترات طويلة من المشاكل والأزمات التى عاشوها أخيرا جاء الوقت ليتمتعوا بحياتهم العاطفية ويعيشون اجواء الرومانسية الخالصة .

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>حتى الحالة الصحية فسيشهدون نهضة كبيرة على هذا المستوى وسيكونوا من أكثر الأبراج التى تتخلص من مشاكلها الصحية بأقل وابسط الحلول الطبية السريعة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :

>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.

حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 9 / 3/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:>إن شعرت أنك لفترة طويلة لا تأخذ قدرك ومكانتك من العمل الذى تقوم به، فلا تيأس وتتركه، حبك لعملك لا علاقة له بمدى تقدير الآخرين لك، اتقن عملك، واترك التقدير للأيام.

على الصعيد العاطفى:

>إن شعرت بالضغوط تتكالب عليك، فأنت بحاجة إلى لفتة رومانسية تخرجك من هذه الحالة، فخصص يوماً لشريك حياتك.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>جوانبك الحياتية المختلفة يجب ألا تؤثر على أهم جانب لك، وهو الجانب الصحى، فصحتك هى التى تجعلك تقوم بكل شىء بشكل فعال، لذلك حافظ عليها.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>لا يوجد حياة بدون عقبات، ولكن ما يميز الحياة السعيدة عن التعيسة للأشخاص، هى قدرتهم على التغلب على هذه العقبات، لذلك حاول التغلب عليها لتشعر أنك الأقوى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 9 / 3/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:>لا تجعل الأفكار السلبية تسيطر عليك، تعانى العديد من الضغوطات فى العمل ولكن عليك التحلى بالصبر والهدوء حتى تصل لأهدافك. قد تحصل على مكافئة مالية أو تريقة فى العمل غير متوقعة.

على الصعيد العاطفى:

>اذا كنت متزوج قد تحصل على طفل جديد هذه الأيام. علاقتك مستقرة مع الشريك منذ فترة ولكن قد تفاجئكم بعض المشاكل الغير متوقعة حاول التعامل مع الأمور بعقلانية حتى لا تؤدى إلى نتائج سلبية غير مرغوب فيها.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

>تغيير الفصول يسبب لك حساسية مفاجئة لا تتردد فى استشارة طبيب ولا تتناول أى أدوية من تلقاء نفسك. ضغوطات العمل تسبب لك الكثير من القلق والتوتر الذى يؤثر بالسلب على جهازك الهضمى حاول أن تتحلى ببعض الهدوء.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>تتعرض لبعض المشاكل فى العمل ولكن لا داعى للتوتر سوف تستطيع التغلب عليها فقط لا تتسرع ودافع بثقة عن وجهة نظرك وضع أهدافك نصب عينيك.

حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 9 / 3/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:>لديك الكثير من الطاقة الإيجابية وذلك مناسب للقيام بمشاريع جديدة، حيث من الممكن أن تنفذ قرارات كنت قد أجلتها لفترات طويلة، فقط فكر فى الأهداف التى تريد تحقيقها وضعها نصب عينيك هذه الأيام.

على الصعيد العاطفى:

>تحتاج إلى شريك حياتك بقوة هذه الأيام، فأنت بحاجة إلى كثير من الدعم العاطفى نظرًا لتعرضك لكثير من الضغوط. سوف تحقق الكثير من النجاحات فى المستقبل القريب بمساعدة ووجود شريكك بجوارك.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>الانفعال والتوتر يؤثر على صحتك الجسدية بشكل كبير قد تعانى من مشاكل ارتفاع ضغط الدم وقد يتطور الأمر إلى مشاكل فى القلب لا تتردد فى استشارة الطبيب فور شعورك بأى تعب مفاجئ.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>حاول الاستفاده إلى اقصى درجة من الفرص التى سوف تتاح أمامك فى الفترة القادمة، حدد أهدافك وقم بوضع خطط عقلانية والنجاح سوف يكون حليفك.

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 9 / 3/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:>تأجيلك لعملك المنوط بك القيام به، يشعرك دوماً بالتقصير، لذلك عليك إنهاء عملك فى الوقت المحدد له، حتى لا يؤثر ذلك سلباً على جوانب حياتك المحتلفة.

على الصعيد العاطفى:

>أهم ما يحتاج إليه شريك حياتك منك، هو الاستماع إليه، فاستماعك إليه يجعله يشعر باهتمامك، وإن لم يحدث ذلك، ستدهور العلاقة بينكما.

برج القوس على الصعيد الصحي:

>تعرضك للسعال، أو الإصابة بنزلات البرد .. يحتاج منك إلى الراحة، حتى تخف بسهولة، ولكن إن عاندت أكثر واستمر إهمالك لصحتك على هذا النحو، ربما يتضاعف الأمر.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>الحياة تأخذك بعيداً عن نفسك، ورغم ذلك أنت تحتاج بشدة للجلوس مع نفسك، لتقييم جوانب حياتك المختلفة، فمن الأفضل لك عدم الانخراط فى أنشطة صاخبة، لتتمكن من ذلك

برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 9/3 /2016

>الأربعاء على الصعيد المهني:>مازالت مرحلة اختيار القرار الصواب تسيطر على وضعك المهنى، فالتفكير المستمر يفقدك جزء كبير جداً من تركيزك فى العمل، وينعكس ذلك على أدائك المهنى، ربما يكون المضى نحو خطوات جادة حل سريع، لكن عدم توقع النتائج يجعلك فى مأزق حقيقى، خاصة إنك من الشخصيات التى لا تستطيع فعل شيء دون الاقتناع به.

على الصعيد العاطفى:

>الحنين إلى أيام ماضية و مجموعة من الأشخاص المقربين التى منعتك ظروف الحياة من التواجد معهم بشكل مستمر كما كنت، تحاول أن تسترجع ذكرياتك معهم وتذهب إلى أماكن لقاءكم السابقة وتشعر بالسعادة البالغة هناك، لا تستطيع السيطرة على الجزء العاطفى الذى يربط بالأشخاص و الأماكن و الأحداث بشكل يؤثر على أحداث يومك.

برج الأربعاء على الصعيد الصحى:

>الإرهاق يتمكن منك هذه الفترة، وتعانى من مشكلات عديدة بسبب حالة الضغط النفسى والعصبى المسيطرة عليك، ألام القولون لن تفارقك هذه الأيام وتحتاج إلى مزيد من الراحة والحصول على ساعات كافية من النوم، حتى تتغلب على هذه الأعراض المرضية.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فترة صعبة هذه الأيام بسبب القرارات المصيرية التى يجب أن يتخذها بشكل سريع، وعدم توقع النتائج يجعل الأمور قيد الانتظار، اللجوء إلى مواجهة الأمور والأخذ بنصيحة الآخرين ربما يكون الحل الأنسب فى الفترة المقبلة.