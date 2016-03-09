في_إفريقيا – ماكليش: سأبذل كل ما لدي للفوز بأول مباراة إفريقية

"مباراة صعبة ولكننا سنقدم كل ما لدينا للفوز" هكذا تحدث أليكس ماكليش المدير الفني للزمالك عن مواجهة فريقه المقبلة في دوري أبطال إفريقيا أمام يونيون دوالا الكاميروني.

ويحل الزمالك ضيفا على يونيون دوالا يوم الأحد المقبل لملاقاته في إطار ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتعد تلك المباراة هي الظهور الأول للمدرب الأسكتلندي في بطولات القارة السمراء وذلك بعد خوضه لمباراتين في الدوري المصري أمام الانتاج الحربي والمقاولون العرب هُزم في الأولى وفاز في الثانية.

وتحدث ماكليش للصحفيين في مطار القاهرة قبل استقلال الطائرة المتجهة إلى إثيوبيا ترانزيت قبل التوجه للكاميرون قائلا:"مباراة صعبة".

واستدرك"لكن سأبذل قصارى جهدي للفوز بأول مباراة لي في إفريقيا".

وأتم"الزمالك جاهز للمباراة".