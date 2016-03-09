بالفيديو #ليلة_الأبطال - ريال مدريد ينجو من هدفين محققين لروما

انقذ كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد من أن تهتز شباكه بهدفين محققين في دقيقة واحدة أمام روما في مباراة عودة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

واستمر روما في الضغط على فريق ريال مدريد مع بداية الشوط الثاني عن طريق أليساندرو فلورينزي ومحمد صلاح.

وفي الدقيقة 56 مر فلورينزي من أمام سيرجيو راموس ثم انفرد اللاعب الإيطالي بحارس الميرينجي سدد الكرة لكن نافاس تألق وتصدى للكرة.

وبعد مرر 40 ثانية واصل الحارس الكوستاريكي تألقه بعدما تصدى لتسديدة قوية من قدم اللاعب بيروتي.

ويستضيف ريال مدريد نظيره روما على ملعب سانتياجو بيرنابو اليوم الثلاثاء في مباراة عودة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

يذكر ان مباراة الذهاب انتهت بفوز الميرينجي بهدفين دون رد للذئاب.

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