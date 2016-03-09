ليلة_الأبطال بالفيديو – التاريخ يُصنع.. فولفسبورج لربع نهائي دوري الأبطال

تأهل فريق فولفسبورج الألماني لربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه وذلك عقب عبوره عقبة منافسه جنت البلجيكي بالتغلب عليه بهدف دون رد.

واستضاف فولفسبورج بطل كأس ألمانيا الموسم الماضي منافسه البلجيكي بملعبه فولكسفاجن أرينا يوم الثلاثاء لملاقاته في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال.

وكان الفريق الألماني قد فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت خارج ملعبه بثلاثة أهداف لهدفين.

ونجح فولفسبورج في تكرار فوزه على منافسه البلجيكي مرة أخرى بفضل هدف أندريه شورله الذي سجله في الدقيقة 74.

وتعد هذه هي أول مرة يتأهل فيها فولفسبورج في تاريخه لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبذلك أصبح فولفسبورج أول فريق ألماني يحجز مقعده في ربع النهائي في انتظار نتيجة مواطنه بايرن ميونيخ الذي يستعد لملاقاة يوفنتوس الأسبوع المقبل.

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