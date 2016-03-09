ليلة_الأبطال بالفيديو - ريال مدريد يقهر روما في 4 دقائق .. وصلاح يلمع ولا يسجل

نجح أرسنال في العبور لدور الثمانية من كأس إنجلترا بعد أن هزم مضيفه هال سيتي برباعية نظيفة في مباراة الإعادة التي جمعت بينهما.

أرسنال وهال كانا تعادلا في المباراة الأولى سلبيا على ملعب الإمارات ليحتكما إلى مباراة إعادة على ملعب هال سيتي.

وشارك المصريان محمد النني لاعب أرسنال وأحمد المحمدي لاعب هال سيتي في التشكيل الأساسي لفريقهما وحتى نهاية المباراة.

المباراة بدأت مملة من ناحية الهجمات الخطيرة لكن هال سيتي كاد أن يسجل على عكس سير المباراة التي سيطر عليها أرسنال لكن الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس المدفعجية تألق أمام أخطر فرص أصحاب الأرض.

ومن خطأ فادح لميلر مدافع هال سيتي نجح جيرو في كسر صيامه التهديفي ليسجل الأول بعد أن مرر له ميلر الكرة أمام المرمى ليحولها بيمناه داخل الشباك في الدقيقة 41.

في الشوط الثاني كاد النني أن يسجل هدفا رائعا في الدقيقة 51 بتسديدة رائعة لكن جاكوبوفيتش أبعدها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 72 أضاف جيرو الهدف الثاني لأرسنال بعد عرضية من ثيو والكوت ليحولها المهاجم الفرنسي برأسه داخل الشباك.

وفي الدقيقة 77 أضاف ثيو والكوت الهدف الثالث من انفراد تام بجاكوبوفيتش حارس هال سيتي ليسددها في الزاوية البعيدة بسهولة.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة فقط أضاف والكوت الهدف الرابع بتسديدة خدعت جاكوبوفيتش بعد الاصطدام بماجوير مدافع هال سيتي لتنتهي المباراة بفوز أرسنال برباعية.

بتلك النتيجة صعد أرسنال لدور الثمانية من كأس إنجلترا ليواجه واتفورد.

شاهد أهداف المباراة