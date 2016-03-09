وسائل إعلام تونسية: قوات الأمن تقضى على 6 إرهابيين بمدينة بنقردان

أكدت وسائل إعلام تونسية أنّ قوات الأمن تمكنت قبل قليل من القضاء على ستّة ارهابيين بمنطقة المعمرات بمدينة بنقردان، وعثرت على أسلحة داخل أحد المنازل.

ويذكر أن القوات الأمنية التونسية تنتشر بشكل كبير فى مدينة بنقردان وسط تطبيق قرار حظر التجول من السابعة مساء إلى الخامسة صباحا، وذلك بعد العملية الإرهابية التى استهدفت أمس الثكنة العسكرية ومركز الحرس الوطنى والأمن الوطنى التونسى.

وسائل إعلام تونسية: سماع دوى إطلاق نار قرب مدينة بنقردان

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استمرار المواجهات بين القوات التونسية والإرهابيين.. ارتفاع عملية مدينة بنقران إلى 54 بينهم 36 مسلحا.."السبسى": القوات التونسية تصدت بنجاح للهجوم..ورئيس الحكومة: هدف الإرهابيين إقامة "إمارة داعشية"