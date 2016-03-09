ضبط 1330 كيلو زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى بمطروح

أعلن السيد أبو اليزيد، مدير مديرية التموين بمطروح، عن أن حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز، أسفرت عن تحرير 14 مخالفة عبارة وضبط 1330 كيلوجرام زيت طعام مجهول المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتضمنت المخالفات عدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتم تحويل المخالفات إلي النيابة للتصرف.

من جانبه شدد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، على ضرورة بذل المزيد من الجهد من مفتشي التموين، في مراقبة المخابز والأسواق والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز وملاحقة المخالفين، وضبط الأسعار حرصاً على حق المواطن فى حصوله على السلع المدعمة من الدولة .

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