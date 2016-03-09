في_إفريقيا - الأهلي يتحرك إلى مدينة ليبولو بطائرتين في نفس الوقت

استقر الأهلي على تحرك الفريق بالطائرة من العاصمة لواندا إلى مدينة كالولو بطائرتين لخوض لقاء ريكرياتيفو الأنجولي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا وذلك حسبما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وأشار عبد الحفيظ إلى أنه فحص الطريق بين المدينتين وجده يستلزم ما يقرب من 7 ساعات سفر بالحافلات الصغيرة، مما سيشكل إرهاقًا كبيرًا على اللاعبين.

وأضاف عبر قناة (النهار اليوم)"جار الاتفاق مع السفير المصري بأنجولا، ومسئولي نادي ريكرياتيفو على تخصيص طائرتين تتحركان في نفس التوقيت".

وأوضح أن هذا القرار يأتي لأن الطائرات المتوجهة إلى مدينة ليبولو كالولو صغيرة، ولا تزيد سعتها عن 16 فردًا فقط.

يذكر أن بعثة الأهلي ستتحرك إلى أنجولا فجر الأربعاء.