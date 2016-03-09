حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 9/3/2016

لديك الكثير من الطاقة الإيجابية وذلك مناسب للقيام بمشاريع جديدة، حيث من الممكن أن تنفذ قرارات كنت قد أجلتها لفترات طويلة، فقط فكر فى الأهداف التى تريد تحقيقها وضعها نصب عينيك هذه الأيام.
على الصعيد العاطفى:
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تحتاج إلى شريك حياتك بقوة هذه الأيام، فأنت بحاجة إلى كثير من الدعم العاطفى نظرًا لتعرضك لكثير من الضغوط. سوف تحقق الكثير من النجاحات فى المستقبل القريب بمساعدة ووجود شريكك بجوارك.
برج السرطان على الصعيد الصحي:
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الانفعال والتوتر يؤثر على صحتك الجسدية بشكل كبير قد تعانى من مشاكل ارتفاع ضغط الدم وقد يتطور الأمر إلى مشاكل فى القلب لا تتردد فى استشارة الطبيب فور شعورك بأى تعب مفاجئ.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
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حاول الاستفاده إلى اقصى درجة من الفرص التى سوف تتاح أمامك فى الفترة القادمة، حدد أهدافك وقم بوضع خطط عقلانية والنجاح سوف يكون حليفك.
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شبكةعيونالإخبارية
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