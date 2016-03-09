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برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 9/3 /2016

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برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 9/3 /2016 برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 9/3 /2016

الأربعاء على الصعيد المهني:


>مازالت مرحلة اختيار القرار الصواب تسيطر على وضعك المهنى، فالتفكير المستمر يفقدك جزء كبير جداً من تركيزك فى العمل، وينعكس ذلك على أدائك المهنى، ربما يكون المضى نحو خطوات جادة حل سريع، لكن عدم توقع النتائج يجعلك فى مأزق حقيقى، خاصة إنك من الشخصيات التى لا تستطيع فعل شيء دون الاقتناع به.

على الصعيد العاطفي:


>الحنين إلى أيام ماضية و مجموعة من الأشخاص المقربين التى منعتك ظروف الحياة من التواجد معهم بشكل مستمر كما كنت، تحاول أن تسترجع ذكرياتك معهم وتذهب إلى أماكن لقاءكم السابقة وتشعر بالسعادة البالغة هناك، لا تستطيع السيطرة على الجزء العاطفى الذى يربط بالأشخاص و الأماكن و الأحداث بشكل يؤثر على أحداث يومك.

برج الأربعاء على الصعيد الصحى:


>الإرهاق يتمكن منك هذه الفترة، وتعانى من مشكلات عديدة بسبب حالة الضغط النفسى والعصبى المسيطرة عليك، ألام القولون لن تفارقك هذه الأيام وتحتاج إلى مزيد من الراحة والحصول على ساعات كافية من النوم، حتى تتغلب على هذه الأعراض المرضية.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>يتوقع علماء الفلك لمولود أن يعيش فترة صعبة هذه الأيام بسبب القرارات المصيرية التى يجب أن يتخذها بشكل سريع، وعدم توقع النتائج يجعل الأمور قيد الانتظار، اللجوء إلى مواجهة الأمور والأخذ بنصيحة الآخرين ربما يكون الحل الأنسب فى الفترة المقبلة.

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مصر 365

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