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حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 9/3/2016

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حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 9/3/2016 حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 9/3/2016

على الصعيد المهني:


>لا تجعل الأفكار السلبية تسيطر عليك، تعانى العديد من الضغوطات فى العمل ولكن عليك التحلى بالصبر والهدوء حتى تصل لأهدافك. قد تحصل على مكافئة مالية أو تريقة فى العمل غير متوقعة.

على الصعيد العاطفى:
>

اذا كنت متزوج قد تحصل على طفل جديد هذه الأيام. علاقتك مستقرة مع الشريك منذ فترة ولكن قد تفاجئكم بعض المشاكل الغير متوقعة حاول التعامل مع الأمور بعقلانية حتى لا تؤدى إلى نتائج سلبية غير مرغوب فيها.

برج الدلو على الصعيد الصحي:
>

تغيير الفصول يسبب لك حساسية مفاجئة لا تتردد فى استشارة طبيب ولا تتناول أى أدوية من تلقاء نفسك. ضغوطات العمل تسبب لك الكثير من القلق والتوتر الذى يؤثر بالسلب على جهازك الهضمى حاول أن تتحلى ببعض الهدوء.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
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تتعرض لبعض المشاكل فى العمل ولكن لا داعى للتوتر سوف تستطيع التغلب عليها فقط لا تتسرع ودافع بثقة عن وجهة نظرك وضع أهدافك نصب عينيك.

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مصر 365

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