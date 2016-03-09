حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 9/3/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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>لا تجعل الأفكار السلبية تسيطر عليك، تعانى العديد من الضغوطات فى العمل ولكن عليك التحلى بالصبر والهدوء حتى تصل لأهدافك. قد تحصل على مكافئة مالية أو تريقة فى العمل غير متوقعة.اذا كنت متزوج قد تحصل على طفل جديد هذه الأيام. علاقتك مستقرة مع الشريك منذ فترة ولكن قد تفاجئكم بعض المشاكل الغير متوقعة حاول التعامل مع الأمور بعقلانية حتى لا تؤدى إلى نتائج سلبية غير مرغوب فيها.تغيير الفصول يسبب لك حساسية مفاجئة لا تتردد فى استشارة طبيب ولا تتناول أى أدوية من تلقاء نفسك. ضغوطات العمل تسبب لك الكثير من القلق والتوتر الذى يؤثر بالسلب على جهازك الهضمى حاول أن تتحلى ببعض الهدوء.تتعرض لبعض المشاكل فى العمل ولكن لا داعى للتوتر سوف تستطيع التغلب عليها فقط لا تتسرع ودافع بثقة عن وجهة نظرك وضع أهدافك نصب عينيك.