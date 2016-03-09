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حظك اليوم الجوزاء اليوم الأربعاء 2016/3/9

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حظك اليوم الجوزاء اليوم الأربعاء 2016/3/9 حظك اليوم الجوزاء اليوم الأربعاء 2016/3/9

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد المهني:


>بعض الاخبار السارة ستغير من مجرى حياتهم العملية، فمزيد من النجاحات والمفأجات السعيدة ستقتحم حياتهم بضربة حظ واحدة عليهم أن يقتنصوها ويستغلوها إلى اقصى درجة حتى يحققون املهم وطموحهم.

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:


>الحب أيضا سيكون من أهم الأسباب المفرحة والسعيدة لهذا البرج، فبعد فترات طويلة من المشاكل والأزمات التى عاشوها أخيرا جاء الوقت ليتمتعوا بحياتهم العاطفية ويعيشون اجواء الرومانسية الخالصة .

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>حتى الحالة الصحية فسيشهدون نهضة كبيرة على هذا المستوى وسيكونوا من أكثر الأبراج التى تتخلص من مشاكلها الصحية بأقل وابسط الحلول الطبية السريعة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :


>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.

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مصر 365

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