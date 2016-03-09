حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 9/3/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:إن شعرت أنك لفترة طويلة لا تأخذ قدرك ومكانتك من العمل الذى تقوم به، فلا تيأس وتتركه، حبك لعملك لا علاقة له بمدى تقدير الآخرين لك، اتقن عملك، واترك التقدير للأيام.
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على الصعيد العاطفى: إن شعرت بالضغوط تتكالب عليك، فأنت بحاجة إلى لفتة رومانسية تخرجك من هذه الحالة، فخصص يوماً لشريك حياتك.
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برج الميزان على الصعيد الصحي:جوانبك الحياتية المختلفة يجب ألا تؤثر على أهم جانب لك، وهو الجانب الصحى، فصحتك هى التى تجعلك تقوم بكل شىء بشكل فعال، لذلك حافظ عليها.
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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان: لا يوجد حياة بدون عقبات، ولكن ما يميز الحياة السعيدة عن التعيسة للأشخاص، هى قدرتهم على التغلب على هذه العقبات، لذلك حاول التغلب عليها لتشعر أنك الأقوى.
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شبكةعيونالإخبارية
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