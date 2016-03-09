أخبار عاجلة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 9/3/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 9/3/2016 حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 9/3/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:
>

إن شعرت أنك لفترة طويلة لا تأخذ قدرك ومكانتك من العمل الذى تقوم به، فلا تيأس وتتركه، حبك لعملك لا علاقة له بمدى تقدير الآخرين لك، اتقن عملك، واترك التقدير للأيام.

على الصعيد العاطفى:
>

إن شعرت بالضغوط تتكالب عليك، فأنت بحاجة إلى لفتة رومانسية تخرجك من هذه الحالة، فخصص يوماً لشريك حياتك.

برج الميزان على الصعيد الصحي:
>

جوانبك الحياتية المختلفة يجب ألا تؤثر على أهم جانب لك، وهو الجانب الصحى، فصحتك هى التى تجعلك تقوم بكل شىء بشكل فعال، لذلك حافظ عليها.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
>

لا يوجد حياة بدون عقبات، ولكن ما يميز الحياة السعيدة عن التعيسة للأشخاص، هى قدرتهم على التغلب على هذه العقبات، لذلك حاول التغلب عليها لتشعر أنك الأقوى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى