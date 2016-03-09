حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 9/3/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

> إن شعرت أنك لفترة طويلة لا تأخذ قدرك ومكانتك من العمل الذى تقوم به، فلا تيأس وتتركه، حبك لعملك لا علاقة له بمدى تقدير الآخرين لك، اتقن عملك، واترك التقدير للأيام. على الصعيد العاطفى:

> إن شعرت بالضغوط تتكالب عليك، فأنت بحاجة إلى لفتة رومانسية تخرجك من هذه الحالة، فخصص يوماً لشريك حياتك. برج الميزان على الصعيد الصحي:

> جوانبك الحياتية المختلفة يجب ألا تؤثر على أهم جانب لك، وهو الجانب الصحى، فصحتك هى التى تجعلك تقوم بكل شىء بشكل فعال، لذلك حافظ عليها. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

> لا يوجد حياة بدون عقبات، ولكن ما يميز الحياة السعيدة عن التعيسة للأشخاص، هى قدرتهم على التغلب على هذه العقبات، لذلك حاول التغلب عليها لتشعر أنك الأقوى.

شبكةعيونالإخبارية

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