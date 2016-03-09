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حظك اليوم برج الجدى ليوم الأربعاء 2016/3/9

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حظك اليوم برج الجدى ليوم الأربعاء 2016/3/9 حظك اليوم برج الجدى ليوم الأربعاء 2016/3/9

حظك لبرج الجدى على الصعيد المهني:


>بعد فترة من الهدوء النسبى الذى سيطر على أجواء العمل بالنسبة لأبناء برج الجدى، للأسف سيواجهون اعثار كبير قد يطيح بتقدمهم فى العمل، فمزيد من الأزمات التى ستعوق تقدمهم فى عملهم، لكن لا داعى للقلق المبالغ به فهى مجرد كبوات ستأخذ وقتها وتمر .

حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفى:


>الحب سيكون الشيء الوحيد الذى يحنو على ابناء هذا البرج، فعلى الرغم من المشاكل الكثيرة التى ستواجه هذا البرج فى جهة عمله، إلا أن الحب سيخلصهم من ضغط هذه الأمور وسيتخطى معهم الأزمات.

حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحي:


>بعض المشاكل الطبية البسيطة ستؤرق حياة هذا البرج نتيجة إلى الضغوط النفسية التى يتعرضون لها لكن بمجرد ان تتغير الاحوال ستتعدل معها الحالة الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :


>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.

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مصر 365

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