برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 9\3\2016



>برج الأسد على الصعيد المهنى:

>هذا هو الوقت المناسب للاستمرار فى العمل الشاق، عملك الجاد سيؤتى ثماره اليوم، سيتم عرض فرصة عمل فى مكان أعلى من الذى تعمل به حاليًا عليك، حياتك المهنية فى تتطور مستمر حافظ على ذلك ولا تلتفت لأعداء النجاح، مما لا شك فيه أن الفرصة التى ستعرض عليك اليوم لن تتكرر. على الصعيد العاطفى:

>شريك حياتك قد يفعل شيئا من شأنه أن يزيد ثقتك فى علاقتك به تستطيع قضاء وقت سعيد معه، حاول أن تتناول الطعام معه فى الخارج لإدخال السرور على قلبه، الوقت مناسب لممارسة بعض العادات الرومانسية مع شريكك، لا تحاول تعكير صفو علاقتكم. الأسد على الصعيد الصحى:

>كنت تبحث عن الراحة والأمان فى نفس الوقت، حاول أن تكون قليل التفكير، زيادة وزنك سيتسبب لك فى الكسل بعض الشئ، حاول التقليل من تناول الوجبات من الخارج، فهذا قد يضر بصحتك الأيام المقبلة، الحفاظ على رشاقتك أمر مطلوب وضرورى فى هذا الوقت، حاول تنفيذ ذلك. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>حاول أن تُعدل من شخصيتك وصفاتك الحادة، الصبر هو أمر مطلوب وهام للتعامل مع كافة الأطراف فى حياتك، إذا كنت ترغب فى تقليل الخلافات بينك وبين أصدقائك لابد أن تتعامل بهدوء إلى حد ما.

شبكةعيونالإخبارية

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