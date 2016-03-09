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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 9 مارس

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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 9 مارس حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 9 مارس

على الصعيد المهنى..


>يتميز مواليد برج العقرب على قدرة كبيرة للإبداع فى مجال العمل فهم قادرون على خلق كثير من الأفكار القادرة على تحريك عجلة العمل إلى الأمام لديهم كثير من الابتكارات التى تتمنى أن ترى النور ، قادرون على قيادة فريق العمل إلى خطوات نجاح غير مسبوقة .

برج العقرب على الصعيد العاطفى..


>تمر هذه الأيام بفترات عصيبة ولكن عليك أن تتماسك حتى تعيد توازنك النفسى من جديد ، لا تتردد فى طرق باب الحبيب من جديد فأنت تعلم جيدا نقاط التقصير التى جعلت بينكم كثير من المشاكل، حاول أن تعيد الحياة إلى نصابها من جديد وسوف تكون الحياة فى الفترة القادم أفضل بكثير .

على الصعيد الصحى..


>تمتلك صحة جيدة وعليك أن تقوم بالمحافظة على الكنز الذى بين يديك ، عليك بإتباع نظام غذائى محدد لتخفيض الوزن وكسب صحة جيدة فى الفترة القادمة ، الأجواء جيدة لقضاء وقت ممتع فى الخارج .

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>تتوقع لك الأبراج مزيد من الاستقرار فى محيط العمل لا تتردد فى تقديم أفكار جديدة ، حياتك العاطفية فى طريقها للاستقرار والهدوء بعد مراحل عاصفة كادت أن تفتك بك حقا.

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مصر 365

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