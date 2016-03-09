حظك اليوم برج القوس الأربعاء 9/3/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

>تأجيلك لعملك المنوط بك القيام به، يشعرك دوماً بالتقصير، لذلك عليك إنهاء عملك فى الوقت المحدد له، حتى لا يؤثر ذلك سلباً على جوانب حياتك المحتلفة. على الصعيد العاطفى:

>أهم ما يحتاج إليه شريك حياتك منك، هو الاستماع إليه، فاستماعك إليه يجعله يشعر باهتمامك، وإن لم يحدث ذلك، ستدهور العلاقة بينكما. برج القوس على الصعيد الصحي:

>تعرضك للسعال، أو الإصابة بنزلات البرد .. يحتاج منك إلى الراحة، حتى تخف بسهولة، ولكن إن عاندت أكثر واستمر إهمالك لصحتك على هذا النحو، ربما يتضاعف الأمر. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>الحياة تأخذك بعيداً عن نفسك، ورغم ذلك أنت تحتاج بشدة للجلوس مع نفسك، لتقييم جوانب حياتك المختلفة، فمن الأفضل لك عدم الانخراط فى أنشطة صاخبة، لتتمكن من ذلك.

شبكةعيونالإخبارية

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