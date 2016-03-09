برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 9\3\2016

برج الحوت على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

الحوت على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>كنت مريض فى العمل خلال الفترة الماضية، ولكن اليوم سوف تشعر ببعض من الراحة، أنت بحاجة إلى أن تدرك أن الأمور سوف تتطور بوتيرة سريعة، ترقية كبيرة تنتظرك فى العمل خلال الفترة المقبلة، لقد حان وقت العمل بجد أكثر وأكثر، لتثبت لمن راهنوا عليك أنك قادر على تحمل المسؤولية الكبرى التى تنتظرك.>سوف تكون هناك حاجة لتمديد العلاقة مع شريكك لمدة أطول، حاول أن تدعم شريكك نفسيًا، فهو يحتاج إليك فى هذا الوقت أكثر من أى وقت مضى، ولكن عليك أن تتذكر أولوياتك وترتبها، لا تحكم على شريك حياتك بقسوة، حاول أن تكون أكثر ليونة فى التعامل مع شريك حياتك.>يتم اعتماد نمط حياة متوازنة هذه الأيام، أنت تحب الحياة جدًا ولكن تتجاهل الصحة، لم يستطع أحد منا أن يتمتع بحياته طالما أنه مهمل فى صحته، القليل من ممارسة الرياضة لا يضرك بشئ بل يفيدك فى جعل صحتك أفضل كما سيجعلك تعيش حياتك بشكل أفضل.>يبدو أنك تخلط بين أمور عدة اليوم، حاول أن تكتسب سرعة فى التعامل بدلا من التباطؤ الذى يجعل أشياء كثيرة تفوتك، اليوم سيمر دون أى سقطات لكن احترس قليلا ممن حولك، فلا أحد يستحق الثقة.