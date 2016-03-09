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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 9 مارس

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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 9 مارس حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 9 مارس

برج الحمل على الصعيد المهنى..


>يحاول مواليد برج الحمل أن يكون لهم دور كبير فى مجال العمل ، يستطيعون أن ابتكار الأفكار الجريئة التى تجعلهم فى مواقع القيادة طوال الوقت، تؤكد الأبراج أن فى الفترة القادمة سيكون لهم فرصة كبيرة للحفاظ على مجهودهم من الضياع وذلك بابتكار طرق جديدة للعمل وتبادل الخيرات.

برج الحمل على الصعيد العاطفى..


>حاول الدخول فى قصة حب مؤخرا ولكنك فشلت بسبب عندك المتواصل، كن على يقين أنك تسير فى الطريق الخاطئ ولن تستطيع أن تحتفظ بالحبيب لأنك لا تقدم المفروض عليك تقديمه ، كن على يقين أنك باستطاعتك فعل الكثير ولكنك متردد لاسباب تخصط وحدك وعليك إيجاد حل سريع .

على الصعيد الصحى..


>تتعرض لوعكة صحية فى الفترة الحالية لا تجعل الأمور تفلت من يدك ولكن عليك أن تراعى صحتك حتى لا يكون الأمر فى الفترة القادمة اكثر سوء ، عليك المتابعة مع طبيب ماهر وأطلعه على جميع مشاكل الصحية السابقة حتى لا يكون الأمر معقد.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>تتوقع لك الأبراج أن تحقق جزء من أحلامك ، فى اسرع وقت لا تتجاهل العلامات الإلهية فى طريقك حتى تتوخى الحذر فى جميع تحركاتك ، لديك فرصة عظيمة مع الحبيب لتصليح الأمور التى تشابكت مؤخرا.

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مصر 365

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